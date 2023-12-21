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Сотрудники МЧС вместе с министром поздравили воспитанников школы-интерната в Молодечно

21 декабря 2023 17:16
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Марафон «Наши дети» заглянул в молодечненскую школу-интернат. Ее воспитанников поздравили спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники МЧС вместе с министром поздравили воспитанников школы-интерната в Молодечно-1

Сотрудники МЧС подготовили для ребят не только подарки, но и интересную развлекательную программу. У школы развернулся настоящий город безопасности. Новогоднее настроение создавали фотозоны и герои музыкально-театрализованного представления. Дети также смогли пообщаться с министром МЧС.

Сотрудники МЧС вместе с министром поздравили воспитанников школы-интерната в Молодечно-4

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Мы все были детьми. И если вспомнить свои ощущения от наступления Нового года, ты всегда ждешь с каким-то внутренним восторгом этих мероприятий: мероприятия в школах, дома, с друзьями. В данной ситуации утренники в школе возле елки. Ощущение праздника, сказки, чего-то интересного. Поэтому постараемся сделать для детей хорошее настроение, чтобы они постоянно улыбались.

В благотворительном марафоне участвуют спасатели со всей страны. Поздравляют необычно и по-разному: где-то Дед Мороз приезжает к ребятам на снегоходе, а где-то поднимается к детям с помощью специальной лестницы.

# Благотворительная акция # общество

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