Сотрудники МЧС вместе с министром поздравили воспитанников школы-интерната в Молодечно

Сотрудники МЧС подготовили для ребят не только подарки, но и интересную развлекательную программу. У школы развернулся настоящий город безопасности. Новогоднее настроение создавали фотозоны и герои музыкально-театрализованного представления. Дети также смогли пообщаться с министром МЧС.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Мы все были детьми. И если вспомнить свои ощущения от наступления Нового года, ты всегда ждешь с каким-то внутренним восторгом этих мероприятий: мероприятия в школах, дома, с друзьями. В данной ситуации утренники в школе возле елки. Ощущение праздника, сказки, чего-то интересного. Поэтому постараемся сделать для детей хорошее настроение, чтобы они постоянно улыбались.

В благотворительном марафоне участвуют спасатели со всей страны. Поздравляют необычно и по-разному: где-то Дед Мороз приезжает к ребятам на снегоходе, а где-то поднимается к детям с помощью специальной лестницы.