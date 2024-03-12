В Беларуси начинается выдвижение кандидатов в члены Совета Республики и в делегаты ВНС

В Беларуси продолжается укрепление политической системы. Уже сегодня, 12 марта, начнется выдвижение кандидатов в верхнюю палату парламента. Совет Республики – орган территориального представительства от каждой области и Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На заседаниях местных Советов депутатов тайным голосованием изберут по восемь представителей. Еще восемь назначает Президент. Как ранее подчеркивал Александр Лукашенко, процесс формирования Совета Республики должен быть максимально демократичным.

Кроме того, с этого дня стартует выдвижение кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания. Его состав как никогда важен. Именно ВНС будет утверждать документы стратегического значения, в их числе Военная доктрина и Концепция нацбезопасности. К кандидатам предъявляются определенные требования, закрепленные законом: делегатом может стать только гражданин Беларуси, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий в стране, не имеющий непогашенной судимости и гражданства или документов, предоставляющих привилегии в другой стране. От местных Советов депутатов в ВНС изберут 290 человек, от гражданского общества – 400. Предельная численность делегатов ВНС составляет 1 200 человек. Выдвижение кандидатов завершится 31 марта, а с 1 по 10 апреля пройдут выборы. Их итоги ЦИК подведет не позднее 18 апреля.