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В Беларуси начинается выдвижение кандидатов в члены Совета Республики и в делегаты ВНС

12 марта 2024 07:08
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В Беларуси продолжается укрепление политической системы. Уже сегодня, 12 марта, начнется выдвижение кандидатов в верхнюю палату парламента. Совет Республики – орган территориального представительства от каждой области и Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси начинается выдвижение кандидатов в члены Совета Республики и в делегаты ВНС-1

На заседаниях местных Советов депутатов тайным голосованием изберут по восемь представителей. Еще восемь назначает Президент. Как ранее подчеркивал Александр Лукашенко, процесс формирования Совета Республики должен быть максимально демократичным.

Кроме того, с этого дня стартует выдвижение кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания. Его состав как никогда важен. Именно ВНС будет утверждать документы стратегического значения, в их числе Военная доктрина и Концепция нацбезопасности. К кандидатам предъявляются определенные требования, закрепленные законом: делегатом может стать только гражданин Беларуси, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий в стране, не имеющий непогашенной судимости и гражданства или документов, предоставляющих привилегии в другой стране. От местных Советов депутатов в ВНС изберут 290 человек, от гражданского общества – 400. Предельная численность делегатов ВНС составляет 1 200 человек. Выдвижение кандидатов завершится 31 марта, а с 1 по 10 апреля пройдут выборы. Их итоги ЦИК подведет не позднее 18 апреля.

# Государственная политика # общество

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