«Назначено максимально возможное наказание» – приговор бесправнику огласили в Минске

В Минске водителя-бесправника лишили свободы на два года. Приговор вынесли в Первомайском РУВД на выездном заседании суда. Ранее мужчина неоднократно был задержан за управление автомобилем без прав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начиная с 2021 года, нарушитель был привлечен дважды к административной ответственности и дважды – к уголовной. Но это не остановило мужчину. 14 января 2024 года его снова задержали. Следователи возбудили уголовное дело, а на выездном заседании суда огласили приговор.

Наталья Дедкова, заместитель председателя суда Первомайского района Минска: На основании части 2 статьи 317-2 Уголовного кодекса назначить наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 4 года.

Инна Зубко, старший помощник прокурора Первомайского района Минска:

Привлекался к административной ответственности до этого по первой и второй части статьи 18.14 КоАП. После привлечения к административной ответственности в уголовном праве существует так называемая административная преюдиция, и за третье нарушение наступает уголовная ответственность. В данном случае назначено максимально возможное наказание по санкции данной статьи.

Сотрудники ГАИ напоминают, что садиться за руль без прав – грубое нарушение закона, которое создает угрозу безопасности дорожного движения.