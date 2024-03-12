Августовский канал отметит 200-летие начала строительства

Августовский канал готовится к новому туристическому сезону. Его особенностью в 2024 году станет празднование юбилея. Строительство гидротехнического сооружения начиналось 200 лет назад. По этому поводу ожидается и большее количество гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многое для комфортного отдыха на Августовском канале уже сделано. К примеру, рабочие заменили или отремонтировали старые мостики и причалы, а также возвели новую смотровую площадку. Она, кстати, будет доступна и для людей с ограниченными возможностями. Сейчас активно занимаются уборкой и благоустройством территории. Кроме того, круглосуточно следят за уровнем воды: канал не должен выходить из берегов.

Эдмунд Юткевич, начальник участка по эксплуатации Августовского канала ОУП «Гродномелиоводхоз»:

Самая масштабная работа была – замена ворот на судоходном шлюзе «Немново». Это очень большие ворота, их высота более 7 метров, одной половины. Также у нас намечены планы по ремонту шлюза-регулятора «Черток». Это тоже грандиозные работы.

Татьяна Лидяева, заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:

Планируем обновить все тексты контрольных экскурсий по Августовскому каналу, аттестовать по данному маршруту еще большее количество экскурсоводов, а также в мае мы проведем конкурс фото- и видеоработ по изображению Августовского канала в разные времена и издадим серию таких юбилейных открыток.