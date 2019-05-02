В Беларуси начинается регистрация на ЦТ

Новости Беларуси. Вступительная кампания стартует 2 мая в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В вузах начинается регистрация на централизованное тестирование. Пункты будут работать с 9.00 до 19.00 в будни и до 18.00 в субботу. Для того, чтобы подать заявления у абитуриентов есть время до 1 июня.