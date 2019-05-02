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В Беларуси начинается регистрация на ЦТ

02 мая 2019 06:38
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Новости Беларуси. Вступительная кампания стартует 2 мая в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В вузах начинается регистрация на централизованное тестирование. Пункты будут работать с 9.00 до 19.00 в будни и до 18.00 в субботу. Для того, чтобы подать заявления у абитуриентов есть время до 1 июня.

В Беларуси начинается регистрация на ЦТ-1

С собой необходимо иметь паспорт и квитанцию об оплате за прием и оформление документов. Если абитуриент не сможет лично присутствовать при регистрации, сделать это смогут его законные представители либо граждане, имеющие доверенность. Испытания начнутся 11 июня. В этот день будет организован тест по белорусскому языку.

# Вступительная кампания # общество # Фотофакт

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