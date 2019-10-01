В Беларуси начался сезон клюквы: как лучше собирать ягоду?

Новости Беларуси. На Минщине самый разгар сезона сбора клюквы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По словам специалистов, урожай в этом году неплохой. Этому поспособствовало дождливое лето. Ягоду можно собирать до весны, и наибольшей спелости она достигает как раз после морозов. В основном клюква растет на болоте, поэтому следует помнить и правила безопасности.

Евгений Душевский, мастер леса Фалического лесничества Стародорожского опытного лесхоза:

Рекомендуется руками собирать, потому что при этом сохраняется сама ягода, но есть люди, которые собирают приспособлением для сбора ягод. Ими тоже можно собирать, но чтобы расстояние между зубьями было не более 5 миллиметров.