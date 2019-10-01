Прямой эфир

В Беларуси начался сезон клюквы: как лучше собирать ягоду?

01 октября 2019 19:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На Минщине самый разгар сезона сбора клюквы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Беларуси начался сезон клюквы: как лучше собирать ягоду?-1

По словам специалистов, урожай в этом году неплохой. Этому поспособствовало дождливое лето. Ягоду можно собирать до весны, и наибольшей спелости она достигает как раз после морозов. В основном клюква растет на болоте, поэтому следует помнить и правила безопасности.

В Беларуси начался сезон клюквы: как лучше собирать ягоду?-4

Евгений Душевский, мастер леса Фалического лесничества Стародорожского опытного лесхоза:
Рекомендуется руками собирать, потому что при этом сохраняется сама ягода, но есть люди, которые собирают приспособлением для сбора ягод. Ими тоже можно собирать, но чтобы расстояние между зубьями было не более 5 миллиметров.

В Беларуси начался сезон клюквы: как лучше собирать ягоду?-7

Клюква – одна из самых полезных лесных ягод. Она укрепляет иммунитет и эффективно помогает бороться с различными инфекциями.

# Белорусские фрукты # общество # Евгений Душевский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«На подкорке страх существует». Пресс-тур российских журналистов по Чернобылю
01 октября 2019 18:58

«На подкорке страх существует». Пресс-тур российских журналистов по Чернобылю

«Это хороший возраст для мужчины». Токаев подарил Александру Лукашенко на 65-летие кинжал
01 октября 2019 16:55

«Это хороший возраст для мужчины». Токаев подарил Александру Лукашенко на 65-летие кинжал

Выпадет первый снег. Какой будет погода в Беларуси в начале октября
01 октября 2019 14:22

Выпадет первый снег. Какой будет погода в Беларуси в начале октября