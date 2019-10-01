«На подкорке страх существует». Пресс-тур российских журналистов по Чернобылю

Новости Беларуси. Как получить чистое молоко, производить элитные сыры, развивать солнечную энергетику и научный туризм, а ещё стабильно повышать рождаемость в условиях территорий с повышенной плотностью радиационного загрязнения?

За ответами на непростые вопросы в Беларусь на волне популярности чернобыльской тематики приехали российские журналисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие мифы надеются развенчать корреспонденты и блогеры? Выяснял Александр Добриян.

Молоко не просто продукт первой необходимости, но ещё и одна из основных статей белорусского экспорта в Российскую Федерацию. Гомельские молочники в соседнюю страну поставляют львиную часть своей продукции и не скрывают: сырьевая зона в том числе и на пострадавших территориях.

О том, что белорусские нормативы строже стандартов Таможенного союза и даже принятых в Европе, сказано не раз. Столько же говорили и о технологиях получения чистых кормов, молока и готовых продуктов питания на пострадавших территориях. Но как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А ещё лучше попробовать. Момент истины - дегустация.

Алёна Прошина, шеф-редактор службы новостей медиахолдинга «Вечерняя Москва»:

Когда мне сообщили, что я поеду в пресс-тур сюда, то мои коллеги немного смутились. Потому что, где-то на подкорке, страх какой-то существует. Я буду рада рассказать своим коллегам, что нет ничего опасного и страшного.

После выхода в свет целого ряда сериалов чернобыльская тема снова в мировом тренде. И как оказалось, существует дефицит объективной, а главное актуальной информации, которую зачастую заменяют домыслы и откровенная фантастика.

Дмитрий Виноградов, специальный корреспондент информационного агентства «Россия Сегодня»:

В результате информация искажённая. Всё на уровне мифов и компьютерных игр. Мне кажется, что Беларусь правильно делает, что приоткрывает завесу. И мне понравилось, что все под контролем. Это цивилизованный путь. Не просто люди лезут и сувениры добывают с Чернобыльской АЭС, а все под контролем специалистов. Надеюсь, наше представление будет объективным, и мы сможем эту картинку донести читателям.

На предложение поучаствовать в тематическом пресс-туре отозвались десятки российских изданий и интернет-блогеры. Своими глазами они увидят всё от «тридцатикилометровой зоны отчуждения», до динамично развивающихся белорусских регионов.