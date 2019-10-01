Выпадет первый снег. Какой будет погода в Беларуси в начале октября

Новости Беларуси. В конце недели в Беларуси ожидается первый снег.

По информации Белгидромета, в первые дни октября будет сохраняться дождливая, но теплая погода.

Температура воздуха в среду и четверг – 2 и 3 октября – будет достигать от +15°С до +19°С. По югу страны воздух прогреется до +20°С... +23°С. Ночью все дни ожидается около +13°С.

Перед выходными в Беларуси ожидается похолодание. В пятницу – 4 октября – днем температура воздуха опустится до +14°С, возможны кратковременные дожди.

В субботу – 5 октября – ночью местами по стране возможны заморозки до -2°С. Утром прогнозируется туман, днем воздух прогреется до +12°С.

В воскресенье – 6 октября – ночью ожидается до -3°С, возможен мокрый снег. Днем температура воздуха будет колебаться от +5°С до +11°С.