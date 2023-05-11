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В Беларуси начались учебные сборы теробороны – какие задачи выполнят?

11 мая 2023 10:36
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Новости Беларуси. Учебные сборы по территориальной обороне начались в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они пройдут с 11 мая по 2 июня в Гомеле, Мозырском районе и Ленинском районе Минска. Как отметили в пресс-службе Министерства обороны, мероприятия проводятся согласно плану подготовки Вооруженных Сил.  

В Беларуси начались учебные сборы теробороны – какие задачи выполнят?-1

Местные исполкомы и администрации отработают комплекс мероприятий по формированию территориальных войск, а также их подготовке к выполнению задач.  

В Беларуси начались учебные сборы теробороны – какие задачи выполнят?-4

Завершающим этапом сборов станет командно-штабное учение. Участникам маневров предстоит отработать охрану стратегических объектов социальной инфраструктуры, также бойцы территориальных войск будут задействованы в обеспечении общественного правопорядка на улицах населенных пунктов вместе с личным составом ОВД.  

# Военные учения # общество # Фотофакт

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