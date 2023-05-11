В Беларуси начались учебные сборы теробороны – какие задачи выполнят?
Новости Беларуси. Учебные сборы по территориальной обороне начались в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они пройдут с 11 мая по 2 июня в Гомеле, Мозырском районе и Ленинском районе Минска. Как отметили в пресс-службе Министерства обороны, мероприятия проводятся согласно плану подготовки Вооруженных Сил.
Местные исполкомы и администрации отработают комплекс мероприятий по формированию территориальных войск, а также их подготовке к выполнению задач.
Завершающим этапом сборов станет командно-штабное учение. Участникам маневров предстоит отработать охрану стратегических объектов социальной инфраструктуры, также бойцы территориальных войск будут задействованы в обеспечении общественного правопорядка на улицах населенных пунктов вместе с личным составом ОВД.