В Беларуси начались учебные сборы теробороны – какие задачи выполнят?

Новости Беларуси. Учебные сборы по территориальной обороне начались в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они пройдут с 11 мая по 2 июня в Гомеле, Мозырском районе и Ленинском районе Минска. Как отметили в пресс-службе Министерства обороны, мероприятия проводятся согласно плану подготовки Вооруженных Сил.