В Беларуси начали сеять лён

В Беларуси начали сеять лен. К этой работе приступили в Минской и Брестской областях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в стране намерены заложить без малого 50 тысяч гектаров этой технической культуры. Также продолжается сев ранних зерновых и зернобобовых культур. Высокими темпами идут работы в Минской, Гродненской и Брестской областях, где за день засевают более 5 % запланированных площадей. Всего по стране посеяно почти 120 тысяч гектаров яровых зерновых и зернобобовых, что составляет без малого 20 % от плана.