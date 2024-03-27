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В Беларуси начали сеять лён

27 марта 2024 10:40
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В Беларуси начали сеять лен. К этой работе приступили в Минской и Брестской областях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси начали сеять лён-1

Всего в стране намерены заложить без малого 50 тысяч гектаров этой технической культуры. Также продолжается сев ранних зерновых и зернобобовых культур. Высокими темпами идут работы в Минской, Гродненской и Брестской областях, где за день засевают более 5 % запланированных площадей. Всего по стране посеяно почти 120 тысяч гектаров яровых зерновых и зернобобовых, что составляет без малого 20 % от плана.

# Посевная кампания # общество

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