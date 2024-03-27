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В Вооруженных Силах продолжается проверка боевой готовности

27 марта 2024 10:33
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В Вооруженных Силах продолжается проверка боевой готовности, призванные из запаса продолжают прибывать и в 120-ю зенитную ракетную бригаду ВВС и ПВО, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вооруженных Силах продолжается проверка боевой готовности-1

Часть боевых расчетов уже приступили к несению боевого дежурства по защите воздушного пространства в районах ответственности. Военнослужащие выполняют комплекс мероприятий по подготовке вооружения, специальной техники для выполнения задач боевого дежурства по противовоздушной обороне.

В Вооруженных Силах продолжается проверка боевой готовности-4

Андрей Калюта, заместитель командира 120-й зенитной ракетной бригады:
Некоторые подразделения вышли в назначенные районы, заступили на боевое дежурство и приступили к выполнению поставленных задач.

Военнообязанные прибывают в соответствии с графиком. Проходят не только медосмотр, но и анкетирование. Это в том числе помогает в организации военной жизни призванных из запаса.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество

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