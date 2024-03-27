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Сконы – традиционная британская выпечка. Рассказываем, как приготовить такое печенье

27 марта 2024 08:50
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим сконы. Для блюда понадобится сливочное масло комнатной температуры, молоко, мед, разрыхлитель, мука, куриные яйца.

Сконы – традиционная британская выпечка. Рассказываем, как приготовить такое печенье-1

Смешиваем 250 граммов муки и 8 граммов разрыхлителя. Добавляем сливочное масло комнатной температуры, оно должно быть мягким. Вбиваем одно куриной яйцо. И добавляем 100 граммов меда. Все перемешиваем.

Сконы – это традиционное английское блюдо, которое подается к чаю. Оно очень популярно в Англии и Шотландии.

Мед, сливочное масло и куриное яйцо растираем с мукой. Должна получиться песочная крошка. После того как все равномерно перемешали, добавляем молоко и замешиваем густое, эластичное тесто.

Сконы – традиционная британская выпечка. Рассказываем, как приготовить такое печенье-4

Тесто очень нежное, слегка липкое. Раскатываем в пласт толщиной 1 сантиметр.

Сконы могут быть сладкие и несладкие. Самый популярный вариант – со смородиной, сыром и изюмом.

Сконы – традиционная британская выпечка. Рассказываем, как приготовить такое печенье-7

При помощи кольца придаем форму. Выкладываем на противень.

Осталось их запечь и задекорировать. Для декора я буду использовать миндальные лепестки. Можно использовать любой ингредиент. Самые распространенные – шоколад, либо орешки, либо свежие ягоды.

Сконы – традиционная британская выпечка. Рассказываем, как приготовить такое печенье-10

Отправляем сконы в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Сконы – традиционная британская выпечка. Рассказываем, как приготовить такое печенье-13

Посыпаем сверху сахарной пудрой и лепестками миндаля. Сконы подаются теплыми, сразу после выпечки. Их подают с джемом и топлеными сливками. Они должны быть легкими, с золотистой поверхностью.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Михаил Анищенко

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