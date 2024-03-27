Сконы – традиционная британская выпечка. Рассказываем, как приготовить такое печенье

Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим сконы. Для блюда понадобится сливочное масло комнатной температуры, молоко, мед, разрыхлитель, мука, куриные яйца.
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим сконы. Для блюда понадобится сливочное масло комнатной температуры, молоко, мед, разрыхлитель, мука, куриные яйца.
Смешиваем 250 граммов муки и 8 граммов разрыхлителя. Добавляем сливочное масло комнатной температуры, оно должно быть мягким. Вбиваем одно куриной яйцо. И добавляем 100 граммов меда. Все перемешиваем.
Сконы – это традиционное английское блюдо, которое подается к чаю. Оно очень популярно в Англии и Шотландии.
Мед, сливочное масло и куриное яйцо растираем с мукой. Должна получиться песочная крошка. После того как все равномерно перемешали, добавляем молоко и замешиваем густое, эластичное тесто.
Тесто очень нежное, слегка липкое. Раскатываем в пласт толщиной 1 сантиметр.
Сконы могут быть сладкие и несладкие. Самый популярный вариант – со смородиной, сыром и изюмом.
При помощи кольца придаем форму. Выкладываем на противень.
Осталось их запечь и задекорировать. Для декора я буду использовать миндальные лепестки. Можно использовать любой ингредиент. Самые распространенные – шоколад, либо орешки, либо свежие ягоды.
Отправляем сконы в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
Посыпаем сверху сахарной пудрой и лепестками миндаля. Сконы подаются теплыми, сразу после выпечки. Их подают с джемом и топлеными сливками. Они должны быть легкими, с золотистой поверхностью.
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