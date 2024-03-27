Сконы – традиционная британская выпечка. Рассказываем, как приготовить такое печенье

Смешиваем 250 граммов муки и 8 граммов разрыхлителя. Добавляем сливочное масло комнатной температуры, оно должно быть мягким. Вбиваем одно куриной яйцо. И добавляем 100 граммов меда. Все перемешиваем.

Сконы – это традиционное английское блюдо, которое подается к чаю. Оно очень популярно в Англии и Шотландии.

Мед, сливочное масло и куриное яйцо растираем с мукой. Должна получиться песочная крошка. После того как все равномерно перемешали, добавляем молоко и замешиваем густое, эластичное тесто.