В Беларуси начали подготовку по новой рабочей специальности – «мастер сухого строительства»

Новости Беларуси. В Беларуси приступили к подготовке специалистов в сфере строительства по новым стандартам и технологиям. Стартовой площадкой для развития белорусской школы сухого строительства станет учебный центр «БЕЛГИПС-Волма». Он открылся сегодня на базе Института повышения квалификации и является удачным примером государственно-частного партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалистов по сухому строительству сегодня готовит весь мир. Профессия востребована, ведь на смену классической «мокрой» штукатурке пришли технологии облицовки гипсокартонными листами и сухими строительными смесями. Производство качественных отделочных материалов в Беларуси налажено, а вот мастеров с образованием на рынке труда нет. Поэтому создание площадки для подготовки квалифицированных кадров продиктовано временем. И это тот случай, когда в результате заинтересован и бизнес, и государство.

Учебный центр «БЕЛГИПС-Волма» – плод совместной работы завода «БЕЛГИПС», межотраслевого Института повышения квалификации и переподготовки кадров БНТУ и Республиканского института профобразования.

Эдуард Калицкий, первый проректор Республиканского института профессионального образования:

Это очень хороший пример. Прецедент, я бы сказал. Сегодня много значения придается развитию государственно-частного партнерства. И оно сводится не только к финансированию. Оно сводится и к заказу, к созданию условий совместных. В том числе многоканальное финансирование.

Расходы, связанные с обучением, взял на себя основной акционер «БЕЛГИПС» международная компания «Волма». Центр обеспечен всеми необходимыми материалами и инструментами для практических занятий.

Станислав Бабицкий, директор ОАО «БЕЛГИПС»:

Основная цель – научить наших строителей, инженеров и студентов, которые первый раз взяли в руки шуруповерт или кусок гипсокартона, чтобы они знали, что с ним делать. То есть соблюдение технологий, скорость монтажа и качество выполняемых работ.

Галина Дубровина, международный эксперт, советник директора ОАО «БЕЛГИПС» по техническим вопросам, внедрению и продвижению продукции:

На сегодняшний день это единственный образовательный центр, который готовит по новой специальности – сухое строительство. Так как мы имеем самый многолетний опыт – 68 лет заводу, – мы имеем практический опыт, поэтому мы и вводим – единственные производители.

Сейчас на базе центра проходит обучение преподавательский состав и 12 учеников, которые примут участие в республиканском конкурсе по сухому строительству «Worldskills Belarus». Победитель представит Беларусь на чемпионате мира. А уже летом в Беларуси начнется прием первых абитуриентов в ссузы на специальность «мастер сухого строительства».