Иван Бамбиза, заместитель Госсекретаря Союзного государства, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

Сегодня в программе «Простые вопросы» Иван Михайлович Бамбиза, заместитель Государственного секретаря Союзного государства России и Беларуси.

Иван Михайлович, здравствуйте. Большое спасибо, что нашли возможность для этой встречи. Посмотрите, Договор об образовании Сообщества России и Беларуси подписан в 1996 году. Значит ли это, что мы сейчас отмечаем 20-летие Союзного государства, этого праздника, или все-таки отмеряется от 1997 года?

Иван Бамбиза, заместитель Государственного секретаря Союзного государства России и Беларуси:

Динамика была такая. 2 апреля 1996 года было подписано соглашение, Договор о создании Сообщества России и Беларуси. Через год подписывается Договор о создании Союза Беларуси и России. А уже в 1999 году подписан Договор о создании Союзного государства. То есть у нас вот такая была трансформация – от Сообщества к Союзному государству. Поэтому сегодня у нас, можно говорить, юбилей создания Сообщества Беларуси и России. Это начало мощного интеграционного проекта, который в то время по своей содержательной, правовой части значительно отличался от созданного и функционирующего в тот период Содружества Независимых Государств, значительно расширял возможности по сотрудничеству между Беларусью и Россией фактически по всем без исключения направлениям. Тогда же было принято решение о том, чтобы этот день объявить Днем единения народов Беларуси и России. Поэтому 2 апреля мы будем праздновать День единения народов Беларуси и России.

20 лет. Знаете, если попытаться представить это в виде графика активных и пассивных лет, даже в любом справочнике можно заметить определенную динамику. К примеру, все помнят конец 2006 года, когда даже глава нашего государства высказался о разочаровании в Союзном государстве. Любой уже теперь исторический справочник говорит об охлаждении и остановке в движении Союзного государства в 2010 году. Что бы вы назвали самыми активными годами и как вы оцениваете ту точку, в которой мы находимся сейчас?

Иван Бамбиза:

По большому счету то, что было сделано в этот период, за 20-летие тесной интеграции между Беларусью и Россией, мы имеем существенные положительные моменты в этом сотрудничестве. Те вопросы, проблемы, которые возникали во взаимоотношениях, как видите, они и появлялись, и в то же время находились взаимные возможности, желание обеих сторон, Беларуси и России, эти проблемы и вопросы разрешать. Таким образом, последовательно, постепенно, конечно, преодолевались те трудности, которые возникают всегда при строительстве, а тем более при строительстве такой серьезной интеграции, с такими огромнейшими внутренними правовыми возможностями, которые прописаны в соответствующем Договоре о создании Союзного государства. Поэтому я считаю, то что было за это время сделано, и то, что мы сегодня имеем во взаимоотношениях Беларуси и России, только положительно и для России, и для Беларуси. Иногда задают такой вопрос: а что Россия от этого всего имеет, она же большая, самодостаточная страна, или что белорусы имеют от этого – у нее свои есть подходы в реализации экономической, социальной политики. Здесь, я думаю, таким мерилом может стать то, что, если посмотреть по темпам развития, то когда возникают проблемы, то эти проблемы затрагивают и Россию, и Беларусь. Я имею в виду экономику. И вот даже посмотреть по динамике 2015 года, последний буквально год. Мы видим, что когда начался общий спад в мировой экономике (идет естественным образом, потому что трудно очень преодолевать такие глобальные экономические кризисы), естественным образом есть спад экономический и в России, и в Беларуси, идет каким-то образом синхронно. Потому что мы настолько взаимозависимы – Росси и Беларусь – в своих торгово-экономических отношениях, что даже здесь динамика почти равнозначна по своему развитию.

Скажите, а вот если говорить, мерить по Дням рождения, то вот этот год Союзного государства, День рождения которого будет отмечаться через несколько дней. Что бы вы назвали самым главным, самым успешным событием этого года?

Иван Бамбиза:

Если по году. Вы знаете, у нас есть очень много различных направлений взаимного сотрудничества. И мы рассматриваем наше сотрудничество, исходя из тех возможностей, которые нам предоставлены. И России в рамках отношений Россия – Беларусь, и Беларуси в рамках этих же отношений. Для развития этих возможностей, использования этих возможностей по всем направлениям сотрудничества у нас есть постоянно действующая площадка – Постоянный Комитет Союзного государства. И постоянные органы – наш Высший государственный совет, включающий в себя высшие должностные лица, Совет Министров Союзного государства. И все важнейшие вопросы, касающиеся не только союзного строительства, а решение конкретных экономических или социальных вопросов выносится на рассмотрение этих органов. Мы постоянно анализируем правоприменительную практику: каким образом мы сегодня реализуем те договоренности, которые действуют в рамках Союзного государства. Вот особенно в прошлом году мы многое сделали в плане анализа для того, чтобы определить все направления дальнейшего нашего сотрудничества или те направления по решению конкретных задач, стоящих перед Беларусью и Россией по всем направлениям. Это и в военной области, в области безопасности, и в реализации социальной политики, и в экономической области. И, таким образом, мы по результатам этого совместного российско-белорусского анализа разработали ряд документов, которые были приняты. И в первую очередь можно было бы назвать такой важнейший документ, как приоритеты нашего совместного развития на ближайшую перспективу, где прописаны практически все наши направления, по которым мы должны развивать тесное сотрудничество. Это прошлого года документ, который мы реализовывали в прошлом году по важнейшим направлениям.

В этом году мы будет подводить итоги уже реализации Концепции социального развития Союзного государства. Была принята 5-летняя программа, по которой мы в рамках Союза Беларуси и России по всем направлениям социального развития или принимали нормативные акты, или разрабатывали и реализовывали совместные мероприятия.

Что касается экономики, то в свете всех этих проблем, которые возникли в экономическом развитии Беларуси и России в прошлом году, были приняты решения на уровне Совета Министров Союзного государства о том, что мы должны сделать для того, чтобы эти негативные тенденции преодолеть совместными усилиями. Был разработан конкретный план действий двух Правительств по развитию торгово-экономических отношений в условиях кризисных явлений.

Я довольно много записываю интервью, веду большое ток-шоу в Минске. Очень часто приходят промышленники, работники сельского хозяйства. Знаете, можно услышать такие слова, что наш старший брат или Союзное государство не всегда дает нам такие же возможности, естественно, как своим предприятиям. В частности, некоторые предприятия жаловались, что не могут участвовать на равных условиях в тендере. Это, конечно, говорилось в большей степени об участии нашей легкой промышленности в пошиве формы военным.

Иван Бамбиза:

Легкая промышленность в оборонзаказе.

Вы обладаете властью. Наверняка к вам обращаются за помощью наши промышленники. Или все-таки статус надгосударственности…

Иван Бамбиза:

У нас статуса надгосударственности нет. У нас все принимается на обоюдной основе. То есть должно быть согласие одной и другой стороны, здесь у нас полный паритет. И я сказал о том, что был принят у нас план совместных действий по преодолению таких кризисных явлений, которые у нас появились буквально. И в этом плане как раз и были обозначены все нормативные акты, и с российской стороны, и с белорусской стороны. Они как раз на сегодняшний день мешают нам в развитии торгово-экономических отношений, где-то препятствуют взаимным поставкам продукции. И последним решением было поручено конкретизировать работу не в общем, в целом по всем документам, а по направлениям. Допустим, легкая промышленность, одна и вторая, под кураторством экономических ведомств соберитесь и договоритесь. И некоторые договоренности после последнего заседания Группы высокого уровня. Есть у нас такой еще орган, он носит больше консультационный характер: не может принимать прямых решений, но поручения по рассмотрению тех или иных проблемных вопросов дает соответствующим ведомствам. Допустим, на сегодняшний день есть проблема поставок зерновых комбайнов из «Брянсксельмаша», нашего совместного белорусско-российского предприятия, на котором идет сборка комбайна «Полесье» «Гомсельмаша» . Но есть внутреннее законодательство – и белорусское и российское, в котором есть некоторые моменты, которые создают некоторые трудности для конкретных хозяйствующих субъектов. И вот идут эти консультации с тем, чтобы дать возможность действительно взаимно торговать.

Существую противоречия в двух законах, да?

Иван Бамбиза:

Есть. Есть в правовой базе некоторые исключения, которые не позволяют прямым образом свободно торговать без изменения внутреннего, национального законодательства. Вот это и есть наша работа сейчас, если конкретно, по этой части.

Активно развивающийся Евразийский союз. Ощущаете ли вы, что в каких-то движениях, шагах он может постепенно вытеснить, продублировать или, скажем, опередить в чем-то шаги Союзного государства России и Беларуси?

Иван Бамбиза:

Исходя из той правовой базы, которая действует в рамках Евразийского экономического союза, а также той практической работы, которая сегодня реализуется на площадке ЕАЭС Евразийской экономической комиссией (орган такой, будем говорить, Совет Министров экономического союза). Можно сказать, что сегодня основная задача ЕЭК – сформировать серьезнейшую нормативную базу, которая бы на площадке всего экономического союза действовала единообразно, и чтобы все в рамках этой нормативной базы функционировали. Мы же смотрим чисто двусторонние отношения между Беларусью и Россией с тем, чтобы продвигаться более динамично. Потому что там все же структура сложная, можно так сказать. Сегодня уже 5 государств. У каждого есть свои интересы, каждый будет национальный интерес каким-то образом пытаться защищать. И это тоже тормозит развитие этой правовой базы с тем, чтобы этот рынок был единым.

В финале позвольте мне такой вопрос. У вас удивительная судьба. Вам как руководителю, как политическому деятелю довелось повидать совершенно разные эпохи. Вы были председателем Речицкого райисполкома, депутатом Верховного совета БССР, являлись вице-премьером, руководили главным нефтяным холдингом Беларуси. Оглядываясь, вы можете назвать тот исторический поворот в судьбе Беларуси или в мировой судьбе, который, по-вашему, самый удивительный, самый необъяснимый и непредсказуемый?

Иван Бамбиза:

Каждый поворот, который происходит или в твоей судьбе, или в судьбе твоей страны, которую ты представляешь, или каком-то глобальном мире, всегда отражается на конкретном человеке в той или иной степени. Может, не сегодня – завтра, послезавтра. Мне кажется, то, что мы когда-то с участием нашего Президента активно вступили в переговоры с Российской Федерацией, чтобы создать какое-то политическое образование (как угодно его можно рассматривать, но прежде всего, как политическое), чтобы снять проблемы, возникшие в результате развала Советского Союза. Во-первых, развал Советского Союза – это трагедия, поворот лично для каждого гражданина. И у меня, и у всех – я уверен в этом. Потому что это была большая ошибка. Но, в то же время, нашлись люди, которые в последующем эту ошибку начали исправлять через формирование той структуры, которая была бы, наверное, наиболее устойчивой в этих конкретных исторических условиях. И я думаю, что то решение, которое было принято по сближению Беларуси и России и форматированию его в Союзное государство, пусть на сегодня юридически никак не оформленное, можно так говорить. Я думаю, развивая его, решая конкретные задачи и проблемы, которые возникают в жизни самого общества, конкретных граждан, экономических субъектов, снимая эти все проблемы, мы все же выйдем на какую-то структуру, которая, наверное, еще больше нам предоставит иных возможностей. И Беларусь дополняет Россию, и Россия дополняет Беларусь. Поэтому я бы хотел, чтобы были сохранены наши вот такие тесные взаимоотношения. Вместе всегда легче преодолевать трудности.

Я поздравляю вас с наступающим праздником. Большое спасибо за то, что нашли возможность на эту беседу, пригласили нас к себе в офис Постоянного Комитета. До встречи в Минске в эти праздничные дни!

Иван Бамбиза:

Я в преддверии праздника тоже хотел бы поздравить всех нас – белорусов и россиян с этим праздником.