Взял деньги за ремонт, не сделав его: как защититься от мастеров-мошенников

Человек создан для счастья, как птица для духовки. Героиня этого сюжета птицей себя не считает, но, тем не менее, однажды попала в духовку и поняла, что ее ощипали.

Ровно три месяца назад в программе «Добро пожаловаться» уже поднимала тему о данной мастерской по ремонту бытовой техники. Тогда жаловалась женщина, с которой мастер взял деньги за ремонт, не оказав его. При этом он не выдал ни квитанции, ни чека.

Наталья Люкова:

Мужчина умеет делать деньги из воздуха. Приходит на вызов, делает вид, что работает, снимает деньги по полной программе и исчезает, не выдав чека.

Возмущенная женщина обратилась не только на телевидение, но и в налоговую инспекцию, а также в Министерство торговли, где с энтузиазмом и вплотную занялись странным мастером.

Екатерина Гриневич, заместитель начальника управления бытового обслуживания Министерства торговли:

После соответствующего разбирательства и установки всех фактов данный субъект будет привлечен к административной ответственности.

Однако вместо того, чтобы сделать выводы и впредь работать осторожно на совесть и в соответствии с законами, обиженный мастер встал на тропу войны. На неблагодарную клиентку Наталью Люкову мстительным мастером были написаны жалобы в ЖЭС, Мингаз, водоканал.

Цитируем:

Я, Кравцов Андрей Викторович, находясь на ремонте духового шкафа у гражданки Люковой, обнаружил самовольную перепланировку, незаконный перенос газовой точки и демонтаж вентиляционной шахты, а также самовольно перенесены водопроводные трубы. Прошу провести проверку и наказать виновную.

Фантазии мастера остается лишь позавидовать.

Ольга Пискарева:

Липовый ремонт мне обошелся слишком дорого. Бесконечные жалобы, угрозы, кляузы. Все это выматывает. Создается впечатление, что человек вообще неадекватен.

Быстро и качественно. Подъезды городских домов пестрят объявлениями о ремонте бытовой техники. Мастера ставят «диагнозы» прямо по телефону и обещают поставить «больных» на ноги прямо на дому.

Вот только разобраться технически неподкованным клиентам, тем более женщинам, что именно делает мастер с техникой, невозможно. Нечистые на руку и совесть этим пользуются. После выхода двух предыдущих сюжетов о «Духовке.бай» на горячую линию СТВ обратились люди, которым также, как и Наталье, посчастливилось пересечься с мастером этой организации. Истории поражают своим однообразием. Убедитесь сами.

Елена:

У меня перестала работать вытяжка. Он приехал. А у нас во всем районе отключили свет. Он стал рассказывать мне истории, что у меня стоит не тот провод, медный. А нужен какой-то другой.

За данное умозаключение, по факту так ничего и не починив, мастер взял 25 долларов США и был таков.

Елена:

У него были указаны неполные данные в документах, начинала писать претензии, а это 9-этажный дом, а квартира не указана. На мои звонки он не отвечал. И сказал: жалуйтесь, куда хотите, никуда не поеду ,и пошли бы вы куда-нибудь подальше.

Елена на посыл отреагировала серьезно. И пошла в суд. И выиграла его.

Елена:

У нас было судебное заседание, на которое он не явился. Но он вернул мне деньги и заплатил судебные издержки и моральную компенсацию. Правда, это заняло очень много времени, но нужно добиваться и бороться за свои права.

Вот он - предприимчивый ремонтник. Кравцов Андрей Викторович. Посмотрите внимательно на фотографию. Вполне интеллигентное лицо, внимательные добрые глаза. Почти, как у дедушки Ленина. Хочется сразу довериться и протянуть купюру.

Елена:

Человек непорядочный, который изначально работает на обман. Ему все равно, ему главное – взять день. Он нагло врет. А, если его начинают уличать, начинает писать жалобы на всех, как было и в моем случае.

Мастер ремонтного бизнеса на своем сайте рекламно уверяет: выезд, диагностика - все это совершенно бесплатно. Наше несложное расследование показало, что у «Духовки.бай» есть два сайта близнеца. «Вип-сервис», «Плиты.бай». То есть названия разные — мастер один. Наш герой. Примечательно, что ни на одном из упомянутых сайтов владелец не указывает юридический адрес. И уже это есть прямое нарушение закона.

Наталья Люкова:

Я бы не хотела, чтобы все осталось так, как есть. Я считаю, что эти деятели заслуживают принудительной ликвидации ИП и аннулирования лицензии. Этим деятелям необходимо запретить заниматься такими делами вообще.

Специалисты советуют. Лучше не экономить ни сил, ни времени, ни денег и сразу обращаться в дилерские сервисные центры. И помнить одну непреложную истину: никто не будет защищать ваши права. Требуйте чек, читайте договор и изучайте квитанцию, в общем, будьте внимательны и осторожны. Потому что порой, главным оружием против беззакония является только наша бдительность.