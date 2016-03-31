Сильный ветер в Беларуси – объявлен предпоследний, оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в последний день марта из-за сильного ветра.

На большей части территории Беларуси, по прогнозам синоптиков,

ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Дискомфорт из-за ухудшения погодных условий белорусы будут ощущать до 21.00 четверга.



Апрель начнется дождями и порывистым ветром. В пятницу, 1 апреля, будет облачно, ночью с прояснениями. Местами в ночные часы возможны небольшие дожди. Днем по северо-западу – осадки с мокрым снегом, местами по юго-востоку – дожди сильные, вероятны грозы.

Тепло вернется в страну на следующей неделе.