В Минске стартует международный Рождественский оперный форум

Окунуться в мир красивой музыки, драматических сюжетов и сильных голосов. Поклонников одного из самых красивых жанров искусства Большой театр Беларуси приглашает на международный Рождественский оперный форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он стартует сегодня, 13 декабря, и пройдет уже в 12-й раз.

Событие обещает быть особенным с первых нот. На сцене – одни из самых ярких и зрелищных постановок как белорусского Большого, так и ведущих зарубежных театров, в главных партиях – одни из лучших оперных исполнителей. В гости приедут сразу два театра из России и Казахстана.