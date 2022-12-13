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В Минске стартует международный Рождественский оперный форум

13 декабря 2022 06:51
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Окунуться в мир красивой музыки, драматических сюжетов и сильных голосов. Поклонников одного из самых красивых жанров искусства Большой театр Беларуси приглашает на международный Рождественский оперный форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он стартует сегодня, 13 декабря, и пройдет уже в 12-й раз.

В Минске стартует международный Рождественский оперный форум-1

Событие обещает быть особенным с первых нот. На сцене – одни из самых ярких и зрелищных постановок как белорусского Большого, так и ведущих зарубежных театров, в главных партиях – одни из лучших оперных исполнителей. В гости приедут сразу два театра из России и Казахстана.

В Минске стартует международный Рождественский оперный форум-4

Сегодня вечером ценителей прекрасного ждет опера «Евгений Онегин». И по традиции завершит праздник музыки звездный гала-концерт, который состоится уже в это воскресенье, 18 декабря.

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# Театр # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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