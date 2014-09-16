В Беларуси началась внеплановая проверка: в первую очередь она коснулась 5 отдельной бригады спецназначения

Новости Беларуси. Определить уровень готовности армейского спецназа. В Беларуси началась внеплановая проверка. В первую очередь она коснулась 5 отдельной бригады специального назначения. Там несут службу лучшие из лучших, которые по праву считаются элитой белорусских Вооруженных сил. И условия для их службы и быта тоже созданы лучшие.

Будь готов! В Беларуси началась внеплановая проверка главного разведывательного управления. Бойцы осилили уже более 30 мероприятий. Руководство результатами довольно.

Олег Белоконев, начальник генерального штаба Вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:

Данная проверка направлена на то, чтобы мы в полном объеме могли выяснить, насколько сегодняшние силы и средства разведки способны вести разведку сетей управления, сетей управления авиацией, вскрывать объекты, давать их классификацию и так далее.

Уже почти год Артем служит в 5 бригаде специального назначения. В армию хотел сам. Говорит, что трудностей на службе почти не возникало. А если что-то и не получалось, то старался это исправить.

Артем Артысюк, военнослужащий 5-й отдельной бригады специального назначения:

Сначала было трудно с бегом, сейчас показываю отличный результат по бегу, стометровку пробегаю за 12,2 секунды.

Занятия по самообороне, марш-броски, стрельба – дела для ребят уже привычные. Не без внимания остаётся и десантирование. И если свой первый прыжок боец выполняет с восьмисот метров, то офицерская высота – в семь раз больше!

В учебных классах бойцы проводят времени не меньше, чем на полигонах. Военная топография, ориентирование на местности, первая помощь. Между собой шутят: карта в бою поможет не меньше гранаты, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Михаил Пранович, СТВ:

Я себя на стрельбище тоже попробовал. Судя по результатам, ничего хорошего меня в бою не ждет.