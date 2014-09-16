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Мемориальные плиты священников Георгия и Николая Хильтовых появились в Клецком районе

16 сентября 2014 15:16
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Новости Беларуси. В Клецком районе увековечили память священников Георгия и Николая Хильтовых. Мемориальные плиты появились у храмов в Клецке и в деревне Садовая. В свое время именно здесь проводили богослужения братья.

В годы Великой Отечественной войны вместе со своими семьями они помогали партизанам, давали приют раненым и детям-сиротам еврейской национальности. В 1944 священников захватили гитлеровцы и отправили их в лагерь смерти. Память о героях живет. О подвигах Хильтовых написаны книги, сняты киноленты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Православные в Беларуси

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