Мемориальные плиты священников Георгия и Николая Хильтовых появились в Клецком районе

Новости Беларуси. В Клецком районе увековечили память священников Георгия и Николая Хильтовых. Мемориальные плиты появились у храмов в Клецке и в деревне Садовая. В свое время именно здесь проводили богослужения братья.

В годы Великой Отечественной войны вместе со своими семьями они помогали партизанам, давали приют раненым и детям-сиротам еврейской национальности. В 1944 священников захватили гитлеровцы и отправили их в лагерь смерти. Память о героях живет. О подвигах Хильтовых написаны книги, сняты киноленты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.