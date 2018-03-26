В Беларуси началась Страстная седмица: верующие вспоминают последние дни жизни Иисуса Христа

Новости Беларуси. У католиков началась Страстная неделя – последняя в преддверии одного из главных христианских праздников – Воскресения Христова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верующие вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа. Все они носят название Великих. Акцент недели на четверг, который считается днем священников. Самый строгий день поста – Великая пятница. Сейчас в костёлах идут последние приготовления.

В 2018 году католики раньше всех христиан встретят Пасху Христову – уже в воскресенье. У православных же Великий пост продлится до 8 апреля.