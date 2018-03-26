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В Беларуси началась Страстная седмица: верующие вспоминают последние дни жизни Иисуса Христа

26 марта 2018 06:43
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Новости Беларуси. У католиков началась Страстная неделя – последняя в преддверии одного из главных христианских праздников – Воскресения Христова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси началась Страстная седмица: верующие вспоминают последние дни жизни Иисуса Христа-1

Верующие вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа. Все они носят название Великих. Акцент недели на четверг, который считается днем священников. Самый строгий день поста – Великая пятница. Сейчас в костёлах идут последние приготовления.
В 2018 году католики раньше всех христиан встретят Пасху Христову – уже в воскресенье. У православных же Великий пост продлится до 8 апреля.

# общество # Пасха

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