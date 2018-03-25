Ген бродяги или личная перезагрузка? Белорусы рассказывают, как путешествуют по миру на «Жигулях» и автостопом

Новости Беларуси. «Каб любiць Беларусь сваю родную, трэба ў розных краях пабываць!». Наш следующий материал – о бесстрашных белорусах-путешественниках, решивших добраться до Африки на стареньких советских «Жигулях». Автомобилисты выбрали один из самых неудачных месяцев для начала пути, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Столкнулись с огромным числом препятствий, но добрались аж до Мавритании! Страна, в которую мало кто поедет – турбизнес не развит вообще. И, кстати, в этом африканском государстве отменили рабство только в 1980 году. Анастасия Дехтяр сняла репортаж об отважных белорусах-путешественниках.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Что заставляет закидывать за плечи рюкзаки и выходить на тропу приключений, оставляя на обочине будни? Нарушая границы личного экстрима и визируя лишь очередные максимумы адреналина, белорусы отправляются в отчаянные путешествия. Один из таких – наш попутчик Антон. Белорусский странник 22 лет от роду признается: ген бродяги у него точно в крови.

Антон Дулинец, путешествует автостопом:

У меня были такие состояния: скучно, вяло. Я подумал: почему бы и нет? Круто же – куда-то сорваться в путешествие, как из романтических книжек. Каждый раз, когда его внутренний мир требует перезагрузки, он собирается в путь. Когда дорога становится жизнью, а новый день меняет декорации за окном, он форматирует мысли и выходит на новый уровень экзистенции. Антон Дулинец:

Каждую ночь ночуешь в разных городах, и каждую ночь тебе нужно найти теплый уголок – вокзал (если он есть), открытый подъезд. Нужно очень долго ходить по вечерам, искать открытые подъезды и спать под лестничными площадками. В его личном атласе уже заштриховано больше 20 стран, 16 из которых он пересек в одиночку. Случайные извозчики, которые становились его «ушами» и друзьями фигурально на час, – не в счет. Хотя каждый попутчик – это новый герой в его авантюрном романе. Антон Дулинец:

В Казахстане остановился человек на джипе. Он оказался мусульманином, из Афганистана. Он позвонил куда-то, потом повез меня к озеру. Отвез меня на курорт, поселили меня там в отдельный номер, дали мне еды. Он мне дал денег еще. Попрощался со мной душевно и сказал: «Удачи тебе, всего хорошего!».

Впервые после африканского трипа они снова собрались вместе. Рассматривая очередной раритет советского автопрома, уже помышляют о следующей серии отчаянных приключений.

Вероника Вишнякова:

В марте мы уже ездили похожей компанией в Иран. На обратном пути обсуждали: вот, есть такой челендж: организаторы – англичане, на старых автомобилях люди едут в Африку, потом эти автомобили продают, и деньги идут на благотворительность. В канун Нового года юрист, экономист и логист из Минска взяли отпуска и на «Жигулях» 6-й модели отправились в Африку. Цель поставили – добраться до Гамбии. Свою «королеву дюн» выбирали по принципу «чем проще».

Полгода подготовки, решение визовых вопросов, проработка маршрута. Ребята сделали даже «африканский набор» прививок. В день «Х» команда набила багажник ремкомплектами, провизией и под сокрушения родственников (ребята признаются: их провожали, как на войну) отправились познавать мир.

Никита Короед:

Европу я видел всю еще в 2016 году: до Португалии и обратно доезжал. Но я не увидел такой страны, в какой мне реально хотелось бы остаться.

Польша, Германия, Франция, Андорра, Испания через пролив на пароме и дальше – Марокко, Западная Сахара и Мавритания. Если европейский пробег был вполне ожидаемый по картинкам, то на другом континенте – словно попали в контрастный мир иной.

Вероника Вишнякова:

Конечно, было сложно. Когда ты приезжаешь в Африку, в какие-то не очень благополучные, не очень богатые страны, ты понимаешь, что, конечно же, у них очень много проблем. Между нами очень большая пропасть. У нас – всё, мы живем очень хорошо, по сравнению с тем, как большинство людей живет там. Никита Короед:

У нас был очень интересный заход в гости в Мавритании, к нашему новому другу. У него дома живет рабыня чернокожая. Всё нормально, просто эта женщина в рабстве.

Когда экипаж на «Жигулях» с белорусскими номерами уже вышел фактически на финишную прямую, случился бюрократический пит-стоп. По Мавритании хотели промчаться за день, но застряли на неделю. До конечной точки – Банжула, столицы Гамбии – остался лишь буферный Сенегал, каких-то 400 километров. 8500 километров позади и угроза срыва всей приключенческой операции.

Евгений Метельский:

Мы прошли мавританскую границу. Хотели ехать в Сенегал, но нас не пустили, потому что мы белорусы, а белорусы не могут проехать. В итоге, нас начали выгонять с сенегальской границы, сказали: «Едьте обратно». Обратно пытались проехать, сказали: «Мы закрыты», в Мавритании: «Возвращайтесь в Сенегал». В итоге, мы ночевали между двумя границами на реке Сенегал на мосту. За полгода подготовки дистанционно вопрос с сенегальскими визами решить не удалось. Им бы практику белорусского безвиза перенять – сетуют белорусы.