Итоги Х Форума регионов Беларуси и России в Уфе. Анонс ток-шоу «Большой город»
Новости Беларуси. Контракты на сумму свыше 12 млрд российских рублей подписали минские предприятия на Х Форуме регионов Беларуси и России в Уфе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как расширяются союзные связи и какой отпечаток оставили после себя не только деловые, но и теплые встречи в Башкортостане обсудили на площадке ток-шоу «Большой город».
И вот о чем пойдет речь завтра в 10:00.
Событие, которое совершило существенный прорыв в развитии сотрудничества Беларуси и России. 10-й юбилейный Форум регионов!
Вот такие тесные добрые отношения позволяют оперативно решать задачи, которые стоят перед нашими государствами.
И мы обсудим обязательно развитие кооперации малого и среднего бизнеса.
Делегации 58 регионов России и всех областей Беларуси, подписание более 100 документов о сотрудничестве разного уровня. Рекордные суммы сделок!
Более 75 регионов Российской Федерации имеют с нами прямое денежное взаимоотношение.
Приятно был удивлен, когда утром в гостинице на завтрак были предложены белорусские йогурты.
И теплое общение, которое не менее ценно, чем активно развивающиеся экономические связи регионов.
Прекрасный проект. Давайте улицу Дружбы во все российские регионы? Почему нет?
Россия и Беларусь – это Союзное государство на очень долго, это на века.
Как только я ступил на башкирскую землю, наверное, каждый второй мне лично сказал в лицо: поблагодарите вашего Президента.
Итоги и перспективы X Форума регионов Беларуси и России. Ток-шоу «Большой город» в воскресенье, 2 июля, в 10:00.