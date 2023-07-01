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Итоги Х Форума регионов Беларуси и России в Уфе. Анонс ток-шоу «Большой город»

01 июля 2023 10:15
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Новости Беларуси. Контракты на сумму свыше 12 млрд российских рублей подписали минские предприятия на Х Форуме регионов Беларуси и России в Уфе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как расширяются союзные связи и какой отпечаток оставили после себя не только деловые, но и теплые встречи в Башкортостане обсудили на площадке ток-шоу «Большой город».

И вот о чем пойдет речь завтра в 10:00.

Итоги Х Форума регионов Беларуси и России в Уфе. Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Событие, которое совершило существенный прорыв в развитии сотрудничества Беларуси и России. 10-й юбилейный Форум регионов!

Итоги Х Форума регионов Беларуси и России в Уфе. Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Вот такие тесные добрые отношения позволяют оперативно решать задачи, которые стоят перед нашими государствами.

Итоги Х Форума регионов Беларуси и России в Уфе. Анонс ток-шоу «Большой город»-7

И мы обсудим обязательно развитие кооперации малого и среднего бизнеса.

Делегации 58 регионов России и всех областей Беларуси, подписание более 100 документов о сотрудничестве разного уровня. Рекордные суммы сделок!

Итоги Х Форума регионов Беларуси и России в Уфе. Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Более 75 регионов Российской Федерации имеют с нами прямое денежное взаимоотношение.

Итоги Х Форума регионов Беларуси и России в Уфе. Анонс ток-шоу «Большой город»-13

Приятно был удивлен, когда утром в гостинице на завтрак были предложены белорусские йогурты.

И теплое общение, которое не менее ценно, чем активно развивающиеся экономические связи регионов.

Итоги Х Форума регионов Беларуси и России в Уфе. Анонс ток-шоу «Большой город»-16

Прекрасный проект. Давайте улицу Дружбы во все российские регионы? Почему нет?

Итоги Х Форума регионов Беларуси и России в Уфе. Анонс ток-шоу «Большой город»-19

Россия и Беларусь – это Союзное государство на очень долго, это на века.

Итоги Х Форума регионов Беларуси и России в Уфе. Анонс ток-шоу «Большой город»-22

Как только я ступил на башкирскую землю, наверное, каждый второй мне лично сказал в лицо: поблагодарите вашего Президента.

Итоги и перспективы X Форума регионов Беларуси и России. Ток-шоу «Большой город» в воскресенье, 2 июля, в 10:00.

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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