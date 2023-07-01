Итоги Х Форума регионов Беларуси и России в Уфе. Анонс ток-шоу «Большой город»

Новости Беларуси. Контракты на сумму свыше 12 млрд российских рублей подписали минские предприятия на Х Форуме регионов Беларуси и России в Уфе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как расширяются союзные связи и какой отпечаток оставили после себя не только деловые, но и теплые встречи в Башкортостане обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь завтра в 10:00.

Событие, которое совершило существенный прорыв в развитии сотрудничества Беларуси и России. 10-й юбилейный Форум регионов!

Вот такие тесные добрые отношения позволяют оперативно решать задачи, которые стоят перед нашими государствами.

И мы обсудим обязательно развитие кооперации малого и среднего бизнеса. Делегации 58 регионов России и всех областей Беларуси, подписание более 100 документов о сотрудничестве разного уровня. Рекордные суммы сделок!

Более 75 регионов Российской Федерации имеют с нами прямое денежное взаимоотношение.

Приятно был удивлен, когда утром в гостинице на завтрак были предложены белорусские йогурты. И теплое общение, которое не менее ценно, чем активно развивающиеся экономические связи регионов.

Прекрасный проект. Давайте улицу Дружбы во все российские регионы? Почему нет?

Россия и Беларусь – это Союзное государство на очень долго, это на века.