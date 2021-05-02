В Беларуси началась регистрация на ЦТ. До какого числа можно подать заявление?

Новости Беларуси. Информация для абитуриентов. Регистрация на централизованное тестирование началась в Беларуси. Прием заявлений ведется по 1 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сделать это можно в письменной форме лично или заполнив электронную форму на сайте РИКЗ. Всего в Беларуси работает 41 пункт регистрации.

Напомним, что каждому абитуриенту после подачи заявления и оплаты за оформление документов необходимо забрать пропуски на ЦТ по выбранным предметам.