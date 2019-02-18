В Беларуси началась Неделя родного языка

Новости Беларуси. Неделя родного языка. Под ее знаком уже сегодня в Минске пройдёт ряд встреч, которые организует Институт языковедения имени Якуба Коласа Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участниками круглых столов и дискуссий станут студенты, а также общественность. В различных форматах они обсудят тему белорусско-русского государственного двуязычия в нашей стране.