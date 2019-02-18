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Как правильно подшить воротничок или намотать портянку. Брестские десантники познакомили старшеклассников с армейским бытом

18 февраля 2019 07:06
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Новости Беларуси. Как правильно подшить воротничок, намотать портянку или сложить парашют. Брестские десантники поделились армейским опытом со школьниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как правильно подшить воротничок или намотать портянку. Брестские десантники познакомили старшеклассников с армейским бытом-1

Необычные сборы в рамках акции «Я служу» прошли на плацу, учебных площадках и в казармах 38-ой десантно-штурмовой бригады. В роли наставников выступили действующие солдаты и офицеры. А их подопечные – подростки – полностью погрузились в армейский быт.

Как правильно подшить воротничок или намотать портянку. Брестские десантники познакомили старшеклассников с армейским бытом-4

Александр Личко, учащийся средней школы № 14 Бреста:
Машины, стрелковое оружие – можно было все потрогать, покрутить. Рассказали как стрелять, наводить. Парашют можно было надеть, пофоткаться, в машину залезть.

Как правильно подшить воротничок или намотать портянку. Брестские десантники познакомили старшеклассников с армейским бытом-7

Владислав Явдосюк, учащийся средней школы № 35 Бреста:
Армия некоторым людям помогает в жизни, направляет человека. Человек пришел в армию, не умел шить – научился шить и гладить. Научился самостоятельности. Это хороший урок в жизни. Мужчина должен быть готов служить родине в любой ситуации, когда она позовет.  

Как правильно подшить воротничок или намотать портянку. Брестские десантники познакомили старшеклассников с армейским бытом-10

Юрий Сегенюк, первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ:
Сейчас молодежь черпает информацию из интернета. Порой, она бывает и негативная. А здесь они увидят и действительно пообщаются с солдатами, командованием на военные темы. И я уверен, захотят служить в армии.  

Как правильно подшить воротничок или намотать портянку. Брестские десантники познакомили старшеклассников с армейским бытом-13

Самым ярким моментом стали показательные выступления разведчиков. Не остались в долгу и будущие солдаты. Участники военно-спортивной игры «Зарница» подарили десантникам открытки, изготовленные своими руками.   

Как правильно подшить воротничок или намотать портянку. Брестские десантники познакомили старшеклассников с армейским бытом-16

Как правильно подшить воротничок или намотать портянку. Брестские десантники познакомили старшеклассников с армейским бытом-18

 

# Армия Беларуси # общество # Юрий Сегенюк # Фотофакт

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