Как правильно подшить воротничок или намотать портянку. Брестские десантники познакомили старшеклассников с армейским бытом

Новости Беларуси. Как правильно подшить воротничок, намотать портянку или сложить парашют. Брестские десантники поделились армейским опытом со школьниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необычные сборы в рамках акции «Я служу» прошли на плацу, учебных площадках и в казармах 38-ой десантно-штурмовой бригады. В роли наставников выступили действующие солдаты и офицеры. А их подопечные – подростки – полностью погрузились в армейский быт.

Александр Личко, учащийся средней школы № 14 Бреста:

Машины, стрелковое оружие – можно было все потрогать, покрутить. Рассказали как стрелять, наводить. Парашют можно было надеть, пофоткаться, в машину залезть.

Владислав Явдосюк, учащийся средней школы № 35 Бреста:

Армия некоторым людям помогает в жизни, направляет человека. Человек пришел в армию, не умел шить – научился шить и гладить. Научился самостоятельности. Это хороший урок в жизни. Мужчина должен быть готов служить родине в любой ситуации, когда она позовет.

Юрий Сегенюк, первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ:

Сейчас молодежь черпает информацию из интернета. Порой, она бывает и негативная. А здесь они увидят и действительно пообщаются с солдатами, командованием на военные темы. И я уверен, захотят служить в армии.