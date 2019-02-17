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«Советское шампанское» по стандарту 1937 года. Минский завод виноградных вин получил две золотые медали на «Продэкспо»

17 февраля 2019 19:36
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Новости Беларуси. Первые награды белорусских производителей на крупнейшей международной выставке «Продэкспо», которая на неделе прошла в Москве. Сразу две золотые медали завоевала продукция Минского завода виноградных вин, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Золотой дубль» наши производители получили за крепкий алкогольный напиток и вино игристое.

«Советское шампанское» по стандарту 1937 года. Минский завод виноградных вин получил две золотые медали на «Продэкспо»-1

Выставка № 1. О российской «Продэкспо» уже давно говорят – с нее стартует сезон для всей продовольственной отрасли страны. И не только. Хорошо начать год, чтобы так же успешно его провести. В Москву на неделе съехались более 2,5 тысяч производителей из 69 стран мира.

«Советское шампанское» по стандарту 1937 года. Минский завод виноградных вин получил две золотые медали на «Продэкспо»-4

Минский завод виноградных вин к «Продэкспо» подошел с укрепленными позициями на внешних рынках и растущим объемом экспортных поставок.

«Советское шампанское» по стандарту 1937 года. Минский завод виноградных вин получил две золотые медали на «Продэкспо»-7

За 2018 год экспорт предприятия вырос почти на 14 % и составил более 7 миллионов долларов. Продукция белорусского предприятия отгружается в 24 страны мира.

«Советское шампанское» по стандарту 1937 года. Минский завод виноградных вин получил две золотые медали на «Продэкспо»-10

Иван Троцкий, генеральный директор ЗАО «Минский завод виноградных вин»:
По результатам 2018 года экспорт нашей продукции составил более 24 %. Мы смогли не только нарастить объемы, но и расширить географию поставок. Так, в конце 2018 года был заключен контракт на поставку наших крепких алкогольных напитков в Польшу.

«Советское шампанское» по стандарту 1937 года. Минский завод виноградных вин получил две золотые медали на «Продэкспо»-13

В копилке предприятия – более 250 медалей и дипломов важнейших международных конкурсов и дегустаций. И эта команда работает вместе уже почти 20 лет.

Капитан – настоящий профессионал. Генеральный директор Иван Троцкий – единственный в Беларуси доктор технических наук, получивший ученую степень в сфере виноградного виноделия.

«Советское шампанское» по стандарту 1937 года. Минский завод виноградных вин получил две золотые медали на «Продэкспо»-16

Его знания и опыт позволили Минскому заводу виноградных вин внедрить технологию производства «Советского шампанского», согласно требованиям государственного стандарта 1937 года, методом индивидуальной шампанизации в акратофорах. Это то, что оценили российские коллеги. И то, что впечатлило во время визита в Минск Жерара Депардье, который отметил качество и интересный вкус белорусского шампанского.

«Советское шампанское» по стандарту 1937 года. Минский завод виноградных вин получил две золотые медали на «Продэкспо»-19

Сотрудничество Минского завода виноградных вин и знаменитого киноактера получило продолжение – предприятие сегодня выпускает именной крепкий продукт «Жерар Депардье», который поставляется в крупнейшую французскую торговую сеть.

«Советское шампанское» по стандарту 1937 года. Минский завод виноградных вин получил две золотые медали на «Продэкспо»-22

«Советское шампанское» по стандарту 1937 года. Минский завод виноградных вин получил две золотые медали на «Продэкспо»-24

Выставка «Продэкспо» поддерживает высокий статус не только международного отраслевого смотра, но это и символические ворота на российский рынок. Своеобразной «въездной визой» сюда как раз можно считать дегустационный конкурс выставки.

«Советское шампанское» по стандарту 1937 года. Минский завод виноградных вин получил две золотые медали на «Продэкспо»-27

В 2019 году здесь 375 компаний из 31 страны мира. Все судьи имеют квалификацию международной школы виноделия со штаб-квартирой в Лондоне. Это тоже приумножает ценность победы в «Продэкспо».

«Советское шампанское» по стандарту 1937 года. Минский завод виноградных вин получил две золотые медали на «Продэкспо»-30

Главные критерии оценок судей: вкус, качество сырья и чистота продукта. У Минского завода виноградных вин в 2019 году – «Золотой дубль» за крепкий алкогольный напиток и вино игристое.

«Советское шампанское» по стандарту 1937 года. Минский завод виноградных вин получил две золотые медали на «Продэкспо»-33

Алексей Зайцев, руководитель дегустационной комиссии по вину:
Шампанское очень насыщенное, красивое, все тона и линии чистые и выразительные. Это реально очень сложно даже в классическом производстве сделать, а уж картафор – это высший пилотаж.

«Советское шампанское» по стандарту 1937 года. Минский завод виноградных вин получил две золотые медали на «Продэкспо»-36

Чтобы добиваться таких высоких результатов, нужны современные производственные мощности. У минского завода их три: в Минске, Бресте и Чашниках.

«Советское шампанское» по стандарту 1937 года. Минский завод виноградных вин получил две золотые медали на «Продэкспо»-39

В столице производят виноградное вино и здесь, например, первыми в стране внедрили холодный розлив, который исключает термическую обработку и обеспечивает сохранение всех свойств этого благородного напитка. В Бресте делают крепкие спиртные напитки и сидры, а в Чашниках – высококачественный спирт. На каждой площадке используют передовые технологии.

«Советское шампанское» по стандарту 1937 года. Минский завод виноградных вин получил две золотые медали на «Продэкспо»-42

Иван Троцкий:
К успешной работе на внешних рынках наше предприятие планомерно двигалось последних несколько лет. Мы осваивали новые виды, улучшая продукцию, и улучшали свое качество. Результаты «Продэкспо» и других международных конкурсов показали, что мы на правильном пути. Мы смогли создать авторитетный, известный во всем мире бренд, – белорусские алкогольные крепкие напитки. Также мы смогли освоить производство шампанских вин, которые ничем не уступают по качеству известным маркам.

«Советское шампанское» по стандарту 1937 года. Минский завод виноградных вин получил две золотые медали на «Продэкспо»-45

Полученные награды для производителя не повод сбавлять обороты. Сейчас на экспорт уходит каждая четвертая бутылка крепкого алкоголя, выпущенная Минским заводом виноградных вин.

«Советское шампанское» по стандарту 1937 года. Минский завод виноградных вин получил две золотые медали на «Продэкспо»-48

После очередного признания на «Продэкспо», говорят эксперты, желающих купить то, что сделано и разлито в Беларуси, будет еще больше.

* На правах рекламы

# Предприятия Беларуси # общество # Алексей Зайцев # Иван Троцкий # Фотофакт

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