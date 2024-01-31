В Беларуси началась агитационная работа кандидатов в депутаты

В Беларуси идет подготовка к выборам. Сегодня, 31 января, начинается период агитации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он будет завершающим перед единым днем голосования, который состоится 25 февраля. Эта избирательная кампания станет крупнейшей за всю историю независимой Беларуси.
О том, что легких электоральных кампаний ждать не приходится, говорил Президент. Неопределенность международной обстановки, беспрецедентное внешнее давление, информационные атаки и провокации – противопоставить этим угрозам нужно нашу внутреннюю сплоченность.
Выбор будет у каждого избирателя: кого он хочет видеть в Палате представителей или в местном Совете. После регистрации кандидатов в депутаты всех уровней, которая закончилась накануне, в течение двух дней им вручат соответствующие удостоверения.
Ранее в Центральной избирательной комиссии сообщили, что для проведения выборов депутатов в единый день голосования в Беларуси сформированы участковые избирательные комиссии, в состав которых вошли представители трудовых коллективов, граждан, политических партий и других общественных объединений. Досрочное голосование начнется 20-го и завершится 24-го февраля.