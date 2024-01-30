«Хороший старт». Чем технопарки интересны молодым учёным?

Ежегодно в последнее воскресенье января в нашей стране отмечается День белорусской науки. Новые лекарства, модернизация, информационная безопасность и биотехнологии – разработки наших ученых закрывают собой весь спектр экономики, начиная от сельского хозяйства и заканчивая даже космосом. О том, какие задачи стоят перед белорусской наукой, как они решаются и какими достижениями могут похвастаться наши отечественные умы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Как считаете, для молодых изобретателей технопарки – это же действительно очень хороший старт для каких-то новых достижений, изобретений в своем роде?