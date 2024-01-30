«Хороший старт». Чем технопарки интересны молодым учёным?

Ежегодно в последнее воскресенье января в нашей стране отмечается День белорусской науки. Новые лекарства, модернизация, информационная безопасность и биотехнологии – разработки наших ученых закрывают собой весь спектр экономики, начиная от сельского хозяйства и заканчивая даже космосом. О том, какие задачи стоят перед белорусской наукой, как они решаются и какими достижениями могут похвастаться наши отечественные умы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Как считаете, для молодых изобретателей технопарки – это же действительно очень хороший старт для каких-то новых достижений, изобретений в своем роде?
Георгий Вершина, директор научно-технологического парка БНТУ «Политехник»:
Конечно. Технопарки сами по себе имеют инновационный фонд. Каждый резидент в соответствии с законодательством – определенная сумма прибыли приходит в инвестиционный фонд. На основании этого инвестиционного фонда можно объявлять гранты. Эти гранты может выполнять молодежь. Например, в технопарке БНТУ работает творческая мастерская архитекторов, которые создают уникальные вещи – это хороший пример. Я даже добавлю: чуть ли ни одна треть магистрантов проходит практику в технопарке всех, которых даже зачисляет БНТУ – достаточно большой показатель. Студенты приходят на реальные дипломные проекты. Это будущее науки. Естественно, они сразу отбираются. Сегодня, например, для меня как генерального директора – меня интересует развитие всех проектов. Там более 150 изделий и экспорт. Мы в этом году заработали 1 миллион 100 тысяч долларов на экспорте нашей продукции и услуг – это хороший показатель.
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