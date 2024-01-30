«Для поддержки молодых учёных». Могут ли студенты получать гранты на научные исследования?

Ежегодно в последнее воскресенье января в нашей стране отмечается День белорусской науки. Новые лекарства, модернизация, информационная безопасность и биотехнологии – разработки наших ученых закрывают собой весь спектр экономики, начиная от сельского хозяйства и заканчивая даже космосом. О том, какие задачи стоят перед белорусской наукой, как они решаются и какими достижениями могут похвастаться наши отечественные умы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Андрей Блохин, проректор по научной работе БГУ:

Работа с молодыми учеными начинается тогда, когда они студенты. У нас большое количество студенческих научно-исследовательских лабораторий, научных кружков, в которых студенты, которые хотят делать свои первые шаги в науку, приходят, выбирают себе преподавателя. Преподаватель советует различные направления, они имеют возможность посмотреть, кто чем занимается. Уже к старшим курсам – третий, четвертый, пятый курс, в зависимости от количества лет обучения, они уже примерно представляют, куда хотят направить свои стопы в научной деятельности. Дальше идет магистратура, аспирантура. То есть преподаватели вообще имеют право посмотреть на студента, выбрать лучших в магистратуру, лучших из магистратуры – в аспирантуру. Строго говоря, на всех этих этапах существует определенная, конечно, творческая поддержка со стороны преподавателей и ученых – сотрудников и какая-то грантовая поддержка.

Во-первых, существует негласное правило, но все-таки рекомендация – студентов зачислять, особенно старших курсов, на долю ставки стажера младшего научного сотрудника для выполнения научных исследований по тем или иным работам. Дальше, значит, существуют, как я уже сказал, определенные гранты для студентов, которые выполняются, допустим, в течение года. Магистранты относятся к этой же категории. Отдельные гранты для аспирантов, отдельные гранты, но это уже выше, для докторантов. Молодые ученые у нас имеют право выступать на различных конференциях, особенно если это конференция, которая проводится в республике или БГУ. Например, у нас в 2023 году была 80-я юбилейная конференция студентов и аспирантов БГУ. Студентами было сделано примерно 4 тысячи докладов. Это из 23 тысяч студентов, которые у нас в целом обучаются во всем комплексе БГУ. То есть довольно большой процент студентов хочет заниматься научной работой и это им предоставляется.

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