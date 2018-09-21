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Час без табака. В Гомеле ограничат продажу сигарет

21 сентября 2018 08:10
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Новости Беларуси. 21 сентября в Гомеле не будут продавать сигареты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запрет временный и продлится ровно час: с 14.00 до 15.00.

Час без табака. В Гомеле ограничат продажу сигарет-1

Акция посвящена традиционной Неделе здоровья, которая в 2018 году проходит в Гомеле под девизом «Молодежь. Здоровье. Образ жизни». Запрет на продажу табака носит рекомендательный характер. Но городские власти призывают присоединиться к нему не только торговые объекты, но и общепит.

# Акции # общество # Фотофакт

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