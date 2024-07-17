В Беларуси на поддержку талантливой молодёжи и учащихся выделят около 600 тысяч рублей

Из резервного фонда Президента выделят около 600 тысяч рублей на поддержку талантливой молодежи и учащихся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее распоряжение глава государства подписал 17 июля.

192-м студентам вузов назначены президентские стипендии. Гранд-премий с присвоением звания лауреата специального фонда удостоены 28 победителей международных олимпиад и конкурсов. Более 50 учащихся, курсантов и студентов поощрены специальными премиями. Награда ждет и тех, благодаря кому раскрылись юные таланты. Это 28 педагогических работников. Еще одним распоряжением Александр Лукашенко утвердил решение совета специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи.