Подарок за служение профессии и людям – более 120 медработников посетили Дворец Независимости

Уникальные интерьеры Дворца Независимости сегодня, 17 июля, посетили более 120 медицинских работников страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экскурсия – своеобразный подарок медицинскому сообществу в рамках празднования 105-летия со дня образования органов здравоохранения.

В составе экскурсионной делегации как профессионалы со стажем, так и молодые специалисты. Все вместе на одном совместном фото: победители и лауреаты конкурса «Врач года – 2023», молодежь первичных организаций Минздрава, представители Республиканского молодежного совета, медицинские сестры. Симбиоз опыта и амбициозных планов – в сердце общественно-политической жизни страны.

Лидия Козлова, заведующая терапевтическим отделением Лидской ЦРБ:

Это очень важное событие. Это не просто Дворец Независимости – это символ нашего государства. Я очень рада, что я здесь нахожусь в кругу своих коллег, знакомых. Очень хорошие впечатления и очень большая благодарность за все, за этот подарок.

Никита Ткаченок, консультант отдела профессионального образования Министерства здравоохранения Беларуси:

Здесь культура, здесь общественно-политически значимые мероприятия проводятся, здесь видно, что у нас есть независимость. И мы видим не на словах, мы видим ее на фактах, на тех атрибутиках, которые здесь присутствуют. И очень приятно, что здесь находится Президент, наш глава государства. Находясь здесь, я чувствую себя как настоящий белорус, у себя дома.

В числе приглашенных также те, кто своими активными действиями, исследованиями, жизнью на рабочем месте помогали нашей стране бороться с COVID-19. Лично встретиться с героями медицинской сферы приехал министр здравоохранения Александр Ходжаев.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Наше медицинское сообщество, которое на сегодня здесь присутствует, оно наполнится этими всеми компонентами, побывав в этом замечательном Дворце.