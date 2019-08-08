В Беларуси на 9 августа объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 9 августа. Ночью будет сильный ветер.

Как сообщает Белгидромет, в пятницу ожидается переменная облачность. Ночь пройдёт преимущественно без осадков, только в Витебской области возможны дожди. Днём дожди с грозами прогнозируются по всей республике. Ветер будет западный 5-10 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с.

Ночью столбик термометра будет показывать +12... +14°C. Днём потеплеет от +20… +22°C в Витебской области до +24… +26°C в Брестской области. В среднем по стране ожидается +21… +23°C.

Холод и дожди, затем – потепление. Погода в Беларуси на август и начало осени