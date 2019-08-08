Где людям с ограниченными возможностями найти работу

Валерия Борисевич, СТВ:

Инвалидность – не приговор! Как в столице помогают адаптироваться людям с особенностями на своих рабочих местах? Светодиодные светильники, выключатели с датчиками движения, розетки всех мастей. В каждом доме есть значимая частичка труда людей с инвалидностью. Не уступая лучшим европейским стандартам, они каждый день производят сотни высококлассных приборов. Пользуются ими не только в Беларуси, СНГ, но и в Евросоюзе.

Регина Кривошей трудится на производстве свыше 40 лет. Начинала с разнорабочей, теперь инструктор-методист. На этом предприятии сейчас работают свыше 700 вот таких сотрудников. И это, как заверяет руководство, не предел! Производство оборудовано безбарьерной средой, что здорово упрощает передвижение в цехах. Белорусские работодатели уверяют, готовы нанимать особенных людей хоть операторами call-центра, хоть программистами. Дмитрий Лагойский, литейщик пластмасс:

Работа нормальная, ничего такого сложного нет. У меня был учитель, два месяца был учеником.

Дмитрий Третьяков, слесарь-механик сборных работ:

Со временем все нормально, адаптировался и начал делать, вопросов никаких не возникало. Показали два-три раза, понял, схватился и начал работать. Здесь разные работы. Сегодня это, завтра будет что-то другое.

Всю жизнь Людмила Калмыкова борется со стереотипами и кажется, что уже давно махнула на них рукой. Женщина стояла у истоков целого профсоюза. Стены кабинетов пестрят дипломами, благодарностями, а в биографии вместе с другими реалиями значится звание «Минчанин года». Людмила Калмыкова, председатель правления Минской городской организации общественного объединения «Белорусское общества инвалидов»:

В основном, все-таки, люди с инвалидностью устроены на предприятиях общества инвалидов. Трудоустроено причем больше женщин: восемь мужчин, а остальные женщины.

Мировая статистика уверяет: лишь 5% инвалидов нашли себя на профессиональном поприще. Первым на выручку приходит центр занятости. Там не только помогут с официальным трудоустройством, но и адаптируют на местах. Светлана Ераховец, заместитель начальника управления занятости населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

В первый отдел обслуживания, который расположен на Якуба Коласа, 69, обращаются жители Первомайского, Советского, Центрального районов. Отдел обслуживания №2 на проспекте Любимова, 14 – это для жителей Московского, Октябрьского и Фрунзенского районов. Жители Партизанского, Заводского и Ленинского районов обращаются в отдел обслуживания граждан №3, расположенный на улице Щербакова, 32.