Холод и дожди, затем – потепление. Погода в Беларуси на август и начало осени

Новости Беларуси. Синоптики обещают нам прохладное начало августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Похолодание мы почувствуем уже в ближайшие дни.
Новости Беларуси. Синоптики обещают нам прохладное начало августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Похолодание мы почувствуем уже в ближайшие дни.
Всему виной – атмосферный фронт, идущий к нам с севера. А к середине месяца и вовсе Беларусь накроют дожди и грозы. В отдельные ночи столбик термометра опустится до + 6.
Правда, есть надежды на потепление во второй половине августа и в начале осени. До +27, сухо и тепло – золотая осень в последние годы была именно такой.
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