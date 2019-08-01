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Холод и дожди, затем – потепление. Погода в Беларуси на август и начало осени

01 августа 2019 17:29
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Новости Беларуси. Синоптики обещают нам прохладное начало августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Похолодание мы почувствуем уже в ближайшие дни.

Холод и дожди, затем – потепление. Погода в Беларуси на август и начало осени-1

Всему виной – атмосферный фронт, идущий к нам с севера. А к середине месяца и вовсе Беларусь накроют дожди и грозы. В отдельные ночи столбик термометра опустится до + 6.

Холод и дожди, затем – потепление. Погода в Беларуси на август и начало осени-4

Правда, есть надежды на потепление во второй половине августа и в начале осени. До +27, сухо и тепло – золотая осень в последние годы была именно такой.

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Холод и дожди, затем – потепление. Погода в Беларуси на август и начало осени-7

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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