Холод и дожди, затем – потепление. Погода в Беларуси на август и начало осени

Новости Беларуси. Синоптики обещают нам прохладное начало августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Похолодание мы почувствуем уже в ближайшие дни.

Всему виной – атмосферный фронт, идущий к нам с севера. А к середине месяца и вовсе Беларусь накроют дожди и грозы. В отдельные ночи столбик термометра опустится до + 6.