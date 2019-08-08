Благоприятная дата. 8 августа планируется аншлаг в белорусских ЗАГСах

Новости Беларуси. Кого не останавливают никакие катаклизмы, так это влюбленных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Кого не останавливают никакие катаклизмы, так это влюбленных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У них в сердце и без того буря эмоций. Сегодня в белорусских ЗАГСах аншлаг. Дата 08.08 символизирует бесконечность, о которой в браке так мечтают молодожены. Заявления о регистрации на эту дату забронированы задолго до свадьбы.
Тем более, что по лунному календарю сочетание брака в августе сулит неземную любовь.
Сотрудники ЗАГСа только поощряют стремление пар узаконить отношения в красивую дату.
Лишь бы молодожены через всю семейную жизнь пронесли желание быть вместе. К слову, 8 августа в Беларуси десятки пар отметят золотые юбилеи.