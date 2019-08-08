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Благоприятная дата. 8 августа планируется аншлаг в белорусских ЗАГСах

08 августа 2019 06:51
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Новости Беларуси. Кого не останавливают никакие катаклизмы, так это влюбленных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Благоприятная дата. 8 августа планируется аншлаг в белорусских ЗАГСах-1

У них в сердце и без того буря эмоций. Сегодня в белорусских ЗАГСах аншлаг. Дата 08.08 символизирует бесконечность, о которой в браке так мечтают молодожены. Заявления о регистрации на эту дату забронированы задолго до свадьбы.   

Тем более, что по лунному календарю сочетание брака в августе сулит неземную любовь.

Сотрудники ЗАГСа только поощряют стремление пар узаконить отношения в красивую дату.

Благоприятная дата. 8 августа планируется аншлаг в белорусских ЗАГСах-4

Лишь бы молодожены через всю семейную жизнь пронесли желание быть вместе. К слову, 8 августа в Беларуси десятки пар отметят золотые юбилеи.  

# Свадьба # общество # Фотофакт

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