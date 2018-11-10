В Беларуси на 10 ноября объявлен оранжевый уровень опасности из-за тумана

Новости Беларуси. Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 10 ноября из-за тумана.

Как сообщает Белгидромет, видимость в тумане составит около 100-500 метров. Сотрудники ГАИ и МЧС рекомендуют соблюдать предельную осторожность.

Погода ожидается облачная с прояснениями, вероятность осадков 5-10%. Ветер юго-восточный слабый (2-7 м/с).

Днём температура воздуха будет колебаться от +2… +4°C на северо-восточных территориях страны до +9… +11°C на юго-западе.

В Минске столбик термометра покажет +3… +5°C.

На неделе в Беларуси были задержаны авиарейсы, и произошло множество мелких ДТП.