Образ «тургеневских девушек» воплотили в одной из гимназий Минска

Новости Беларуси. Ценители классики. 8 ноября в гимназии №8 впервые прошёл городской молодёжный «Тургеневский бал», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Ценители классики. 8 ноября в гимназии №8 впервые прошёл городской молодёжный «Тургеневский бал», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здесь собрались все барышни из произведений великого классика. Каждая выступила со своим творческим номером: девушки читали стихи, исполняли песни и вальсировали по залу. Каждый образ был детально проработан столичной молодёжью и преподавателями, поэтому сделать свой выбор жюри было непросто.
Награды получили не только барышни, но и кавалеры. В рамках проекта, посвященному творчеству Тургенева, ребята снимали буктрейлеры, писали эссе, устраивали тематические выставки и акции.
В проекте приняло участие 11 школ и гимназий – это порядка 10 тысяч столичных педагогов и школьников. В программу проекта вошёл и педагогический тур в Могилёв и Витебск, где учителя смогли обменяться опытом и своими личными подходами в образовании. Творческий проект завершится научно-практической конференцией, где учащиеся представят свои исследования Тургеневской литературы.