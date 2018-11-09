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Образ «тургеневских девушек» воплотили в одной из гимназий Минска

09 ноября 2018 19:15
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Новости Беларуси. Ценители классики. 8 ноября в гимназии №8 впервые прошёл городской молодёжный «Тургеневский бал», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Образ «тургеневских девушек» воплотили в одной из гимназий Минска-1

Здесь собрались все барышни из произведений великого классика. Каждая выступила со своим творческим номером: девушки читали стихи, исполняли песни и вальсировали по залу. Каждый образ был детально проработан столичной молодёжью и преподавателями, поэтому сделать свой выбор жюри было непросто.

Образ «тургеневских девушек» воплотили в одной из гимназий Минска-4

Награды получили не только барышни, но и кавалеры. В рамках проекта, посвященному творчеству Тургенева, ребята снимали буктрейлеры, писали эссе, устраивали тематические выставки и акции.

Образ «тургеневских девушек» воплотили в одной из гимназий Минска-7

В проекте приняло участие 11 школ и гимназий – это порядка 10 тысяч столичных педагогов и школьников. В программу проекта вошёл и педагогический тур в Могилёв и Витебск, где учителя смогли обменяться опытом и своими личными подходами в образовании. Творческий проект завершится научно-практической конференцией, где учащиеся представят свои исследования Тургеневской литературы.

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

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