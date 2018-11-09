Образ «тургеневских девушек» воплотили в одной из гимназий Минска

Новости Беларуси. Ценители классики. 8 ноября в гимназии №8 впервые прошёл городской молодёжный «Тургеневский бал», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь собрались все барышни из произведений великого классика. Каждая выступила со своим творческим номером: девушки читали стихи, исполняли песни и вальсировали по залу. Каждый образ был детально проработан столичной молодёжью и преподавателями, поэтому сделать свой выбор жюри было непросто.

Награды получили не только барышни, но и кавалеры. В рамках проекта, посвященному творчеству Тургенева, ребята снимали буктрейлеры, писали эссе, устраивали тематические выставки и акции.