В Беларуси можно будет бесплатно отправить поздравительные открытки ветеранам

Новости Беларуси. Белорусские ветераны получат открытки ко Дню Победы. «Отправь весточку» – так называется акция «Белпочты» – пройдет 6 и 9 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские ветераны получат открытки ко Дню Победы. «Отправь весточку» – так называется акция «Белпочты» – пройдет 6 и 9 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поздравить участника Великой Отечественной могут все желающие. Это бесплатно. Для этого нужно приобрести простые почтовые карточки и отправить их адресатам по всей стране. Такой сюрприз в почтовом ящике не оставит равнодушным ни одного ветерана. Можно таким образом порадовать как близкого человека, так и любого другого уважаемого защитника Родины. Ограничений по отправке открыток нет.
Напомним, в эти дни участникам Великой Отечественной войны особое внимание. Их чествуют и навещают лично по всей стране, проходят встречи с молодежью, активисты помогают пожилым людям даже по хозяйству. С 25 апреля началась выплата материальной помощи ветеранам ко Дню Победы. В 2022 году она будет выплачена по 6 мая включительно. Ее получат около 12 тысяч человек на общую сумму 11 миллионов рублей.