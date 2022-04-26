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В Беларуси можно будет бесплатно отправить поздравительные открытки ветеранам

26 апреля 2022 08:15
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Новости Беларуси. Белорусские ветераны получат открытки ко Дню Победы. «Отправь весточку» – так называется акция «Белпочты» – пройдет 6 и 9 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси можно будет бесплатно отправить поздравительные открытки ветеранам-1

Поздравить участника Великой Отечественной могут все желающие. Это бесплатно. Для этого нужно приобрести простые почтовые карточки и отправить их адресатам по всей стране. Такой сюрприз в почтовом ящике не оставит равнодушным ни одного ветерана. Можно таким образом порадовать как близкого человека, так и любого другого уважаемого защитника Родины. Ограничений по отправке открыток нет.  

В Беларуси можно будет бесплатно отправить поздравительные открытки ветеранам-4

Напомним, в эти дни участникам Великой Отечественной войны особое внимание. Их чествуют и навещают лично по всей стране, проходят встречи с молодежью, активисты помогают пожилым людям даже по хозяйству. С 25 апреля началась выплата материальной помощи ветеранам ко Дню Победы. В 2022 году она будет выплачена по 6 мая включительно. Ее получат около 12 тысяч человек на общую сумму 11 миллионов рублей.  

# День Победы # общество # Фотофакт

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