В Беларуси можно будет бесплатно отправить поздравительные открытки ветеранам

Новости Беларуси. Белорусские ветераны получат открытки ко Дню Победы. «Отправь весточку» – так называется акция «Белпочты» – пройдет 6 и 9 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравить участника Великой Отечественной могут все желающие. Это бесплатно. Для этого нужно приобрести простые почтовые карточки и отправить их адресатам по всей стране. Такой сюрприз в почтовом ящике не оставит равнодушным ни одного ветерана. Можно таким образом порадовать как близкого человека, так и любого другого уважаемого защитника Родины. Ограничений по отправке открыток нет.