26 апреля произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС

Сегодня, 26 апреля, Международный день памяти о катастрофе на Чернобыльской АЭС. На четвертом энергоблоке станции произошел мощный взрыв, эквивалентный 500 хиросимским бомбам. Это событие в корне изменило жизни миллионов людей. Радиоактивное облако прошло над СССР, Скандинавией, Восточной Европой и затронуло более 20 стран. Но 35 процентов чернобыльских выпадений цезия-137, основного радионуклида, формирующего дозу облучения населения, пришлось на территорию Беларуси. Все эти годы идет реабилитация не только людей, но и земель. Спустя треть века более 13 процентов территории Беларуси остаются загрязненными. В нашей стране действует Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. А в этот день мы вспоминаем о Чернобыле. О тех, кто, не жалея жизни и здоровья, остановил радиационную стихию и предотвратил большую беду, чтим память погибших и пострадавших. 26 апреля отмечается Международный день интеллектуальной собственности

Сегодня отмечается Международный день интеллектуальной собственности – праздник изобретателей и творческих людей всех областей знаний. Патенты, товарные знаки, авторское право и смежные права как результаты творчества и знаний являются мощными инструментами содействия экономическому и культурному развитию всего мирового сообщества. В этот день темой праздника станет интеллектуальная собственность и молодежь: инновации во имя будущего. По всему миру молодежь смело берется за новые разработки, используя свою энергию и таланты, любознательность и творческие способности. Молодые изобретатели, авторы и предприниматели могут использовать права интеллектуальной собственности для достижения своих целей, получения доходов, решения местных и глобальных проблем. 26 апреля каменный метеоритный дождь выпал во Франции в 1803 году

Обильный каменный метеоритный дождь выпал в этот день во Франции в 1803 году. После него было собрано около 3 тысяч камней. Западноевропейские ученые долгое время не признавали возможности падения «камней с неба» и сообщения очевидцев о таких случаях считали выдумками. Видимо, метеоритный дождь прошел во Франции, чтобы они убедились в существовании метеоритов воочию. Падение небесных камней наблюдали многочисленные жители. После этого парижским ученым, а с ними и другим ученым Западной Европы ничего не оставалось, как только признать существование метеоритов. День рождения 26 апреля отмечает «Марсельеза»

День рождения сегодня отмечает «Марсельеза». Самая знаменитая песня Великой французской революции, ставшая сначала гимном революционеров, а затем и всей страны. Впервые мелодия прозвучала на званом вечере у мэра Страсбурга Дитриха ровно 230 лет назад. Ее автор – Клод Жозеф Руже де Лиль, военный инженер. В свое свободное время Лиль сочинял стихи и музыку. В тот вечер сам автор исполнил на клавесине написанный им по заказу мэра «Военный марш Рейнской армии». Песня очень быстро стала популярной. По имени отрядов марсельских добровольцев она получила название «Марсельеза». Окончательно мелодия была утверждена в статусе государственного гимна в 1887 году. Тогда же добавился новый ритуальный штрих: как исполнять гимн, так и слушать его, предлагалось стоя. Массовый выпуск автомобиля «Москвич-402» был начат в СССР 26 апреля в 1956 году