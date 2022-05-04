Акция «Эстафета памяти» стартовала в Минске. Кто автор этой идеи и что нового будет в мероприятии в 2022 году?

Новости Беларуси. «Эстафета памяти» стартует 4 мая у символа Победы, легендарного танка Т-34 в Минске. Эту боевую машину, установленную в 1952 году на постаменте у Центрального дома офицеров и Республиканского дома молодежи, по праву считают символом освобождения столицы. Ведь именно на ней экипаж младшего лейтенанта Дмитрия Фроликова утром 3 июля 1944 года въехал в город. В Год исторической памяти и 77-ю годовщину Великой Победы мероприятия «Эстафеты памяти» пройдут во всех уголках Беларуси – с 4 мая по 3 июля. Мы хотим вспомнить не только тех, кому хочется сказать «спасибо» за мирное небо, но и побеседовать с основателями этого движения в нашей стране. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – активистка БРСМ Александра Луговская, которая стояла у истоков проекта «Беларусь помнит. Помним каждого». Юлия Самусенко, ведущая:

Как и кому несколько лет назад пришла в голову такая идея? «Определенного автора у этой идеи нет»

Александра Луговская, активистка Белорусского республиканского союза молодежи:

Какого-то определенного автора у этой идеи нет. Это было в 2019 году, в год 75-летия освобождения Беларуси. Республиканские проекты – это самые лучшие проекты, собранные со всех регионов. То есть когда мы готовили концепцию многоступенчатого патриотического проекта «Беларусь помнит», мы основывались на самых лучших проектах из регионов. Кто-то из ребят предложил «Эстафету памяти», кто-то – интернет-челлендж, акции по благоустройству мест захоронений, братских могил. Пионеры, например, предложили писать письма из настоящего в прошлое. Мы это все сгруппировали, вместе собрали. И получилась такая акция, которая уже третий год идет по всей стране с мая по июль. Дмитрий Потапович, ведущий:

А как обычно проходит эстафета и будет ли что-то новое добавлено в этом году? Молодежи очень нравится выкладывать надпись «Память» из зажженных лампадок

Александра Луговская:

Обычно эстафета проходит так: все желающие могут взять свои семьи, со своими трудовыми коллективами прийти к местам захоронения, братским могилам, памятникам и монументам, возложить цветы, зажечь лампадки. Молодежи в последнее время очень нравится выкладывать надпись «Память» из зажженных лампадок. Определенного правила, алгоритма, как должна проходить акция, нет. Главное, чтобы все это было от души, от чистого сердца. Юлия Самусенко:

Планируете ли вы присоединиться к мероприятиям и какую личную историю готовы рассказать на всю страну? «Как оказалось, мой прадед освобождал Витебск»

Александра Луговская:

Конечно, я планирую присоединиться, потому что, как оказалось, мой прадед освобождал Витебск. Мы очень давно пишем запросы в архивы. По официальным данным, он признан без вести пропавшим с мая 1944-го, но совсем недавно нам пришел ответ из архива Российской Федерации о том, что 26 июня 1944 года около Витебска во время освобождения он был ранен. Пока больше никаких данных нет, но ранен – это не убит. Следовательно, остается надеяться, что где-то еще есть следы и мы узнаем, чем же закончился его путь. Я со всей моей семьей хотим 26 июня, в день освобождения Витебска, приехать туда и на площади Победы, у монумента освободителям Витебска возложить цветы своему прадеду. Дмитрий Потапович:

Мы знаем, что есть национальный альбом, который называется «Беларусь помнит родные лица Победы», а скоро презентуют и виртуальную версию альбома. Расскажите подробнее. «Любой желающий может прислать фотографию своего родственника, историю о нем»

Александра Луговская:

У наших активистов появилась идея собрать воедино все истории о наших победителях. На тот момент, в 2019 году, это был бумажный альбом. Мы его презентовали 9 мая на площади Победы, и глава государства высоко оценил эту акцию, расписавшись на обложке. А в дальнейшем, в 2020 году, мы решили, что все-таки бумажную версию не все могут увидеть. Это локальная, тем более мы передавали ее в музей Великой Отечественной войны, поэтому пришла идея сделать онлайн-альбом, виртуальный. Он находится по ссылке online-albom.by. Любой желающий может прислать фотографию своего родственника, историю о нем. Волонтеры этого проекта обработают все входящие заявки, делают специальные карточки, и эти карточки размещаются на онлайн-страничках. Все фотографии, размещенные на сайте, также транслируются и в мемориальном зале под площадью Победы. Где можно найти всю подробную информацию?