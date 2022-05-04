Женщина впервые стала премьером Великобритании в 1979 году. Что ещё произошло 4 мая в мировой истории?

Международный день пожарных

4 мая отмечается Международный день пожарных. Он был установлен в 1999 году в память о трагической гибели пятерых спасателей в лесном пожаре в Австралии. Это событие не было первым случаем гибели борцов с огнем, однако именно оно подтолкнуло неравнодушных людей к учреждению Международного дня, когда можно было бы чествовать тех, кто каждый день рискует своими жизнями ради спасения чужих, а также почтить память погибших при исполнении служебного долга. Международный день пожарных отмечают не только спасатели, но и все работники служб экстренной помощи. Премьер-министром Великобритании впервые стала женщина – «железная леди» Маргарет Тэтчер

В этот день в 1979 году премьер-министром Великобритании впервые стала женщина – Маргарет Тэтчер. Первая женщина-премьер вошла в историю страны как «железная леди»: со своими противниками она боролась жесткими методами, устроила «маленькую победоносную войну» с Аргентиной, нашла общий язык с советским лидером Михаилом Горбачевым и выступила против объединения Германии. Тэтчер была самой влиятельной женщиной в мире в течение 11 лет. Она достигла самой вершины власти, элиты, ориентированной на мужское превосходство, и достигла этого, посвятив всю свою жизнь целеустремленности и борьбе. Томас Эдисон публично продемонстрировал изобретенный им фонограф

4 мая 1878 года Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретенный им фонограф. Прибор стал настоящим прорывом в мире звукозаписи. Он мог записывать и воспроизводить музыку. Первые записи представляли собой углубления на поверхности фольги, сделанные движущейся иглой. Фольга размещалась на цилиндре, который вращался при воспроизведении звука. Фонограф стал прародителем патефона и граммофона, которые использовались последующие несколько десятилетий. В 1738 году начала работать первая русская профессиональная балетная школа

Свое летоисчисление начала в этот день в 1738 году первая русская профессиональная балетная школа. Ныне – Академия Русского балета имени Агриппины Вагановой. По указу императрицы Анны Иоанновны французский танцмейстер Жан-Батист Ланде стал первым педагогом «Ея Императорского Величества танцевальной школы». В специально оборудованных комнатах Зимнего дворца в Петербурге Ланде начал обучение 12 русских мальчиков и девочек из семей дворцовых служащих. Сейчас одну из лучших балетных академий мира возглавляет Николай Цискаридзе. День рождения складного зонтика

День рождения складного зонтика отмечается 4 мая. До 1715 года зонт от солнца был цельной конструкцией, которая состояла из каркаса и натянутой ткани. Этот день вошел в историю благодаря парижским умельцам. Фабрикант Мариус создал более компактную модель зонта, которая складывалась, и заменил шелковый материал плотной тканью. Носить аксессуар стало удобнее. Новшество пришлось по душе парижанам и гостям столицы. 4 мая – праздник любителей вермишелевого супа