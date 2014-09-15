Для чего в библиотеке работает микробиолог и как «исцеляются» поврежденные книги?

Новости Беларуси. Книги, исцеляющие людей и люди, исцеляющие книги. В Национальной библиотеке работает уникальный специалист – единственный в стране книжный микробиолог. Это своеобразный врач для печатных изданий.

Казалось бы, риторический вопрос: кто работает в библиотеке? Но нет. Ответов куда больше: аптекарь, хирург и реставратор. На минус первом этаже в Национальном книгохранилище в буквальном смысле борются за жизнь каждого пациента.

Зоя Коваленко, заведующая отделом реставрации и консервации Национальной библиотеки Беларуси:

Когда книга ждет спасения, мы делаем такой контейнер, кладем в него, ограждаем от всех воздействий внешнего мира. Сюда ни пыль не попадает, ни влага. Вот она лежит, ждет своего часа.

Когда время «Ч» наступает, к работе приступают 13 профессионалов – таков штат этой лаборатории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она одна из них. Профессия реставратора настолько же уникальна, как и то, с чем изо дня в день сталкиваются руки Зои Станиславовны.

Зоя Коваленко, заведующая отделом реставрации и консервации Национальной библиотеки Беларуси:

Эту книгу мы делали год. Это очень кропотливо, не так-то просто. Укрепляется тонкой японской бумажка по краям. Сама бумага – это вообще тряпичная масса. Нам надо под эпоху подойти.

Национальная библиотека стала домом для миллиона бумажных душ в 2006 году. Плюс 18 на термометре, влажность в 55% – и жизнь длинною в вечность. А если на раритет кто-то позарится, команда Зои Станиславовны вдохнет-таки в него новую жизнь.

Моль, грибочки и жуки. Для них книги – это пища. Причем далеко не духовная.

Екатерина Синельникова, микробиолог:

С книг снимаем скотчем пробы на предметное стеклышко. Скотч позволят сохранить структуру гриба, который вырастает в том виде, в котором он есть.

Она одна на миллион. И это не об эксклюзивном собрании, а о профессии Екатерины. Микробиолога библиотеки можно найти разве что в Красной книге. Если бы такая, конечно, была.

Екатерина Синельникова, микробиолог:

Они все выращенные, разноцветные. Все эти грибы сняты с книжек. И это только очень маленькая часть.

Книжные грибы опасны для любителей почитать много и из разных эпох. Если есть предрасположенность, они способны вызвать аллергическую реакцию.

Тогда необходима как минимум консультация людей в белых халатах. В целом, поврежденную книгу можно сравнить с пациентом.

Екатерина Синельникова, микробиолог:

Мы же пробы, которые взяли, рассматриваем, определяем, насколько книга заряжена. Если она сильно заражена и в стадии размножения гриб находится, мы начинам вызывать соседние книги, которые стоят на книжных стеллажах рядом с этой книгой, а саму книгу где-то через полгода-годик вызываем из книгохранилища и проверяем, насколько качественно она была обработана, есть ли там кто-то еще живой.

Их профессии уникальны, труд «жизненно» необходим. Они восстанавливают физическую целостность книг, чтобы потом мы впитали духовную. И в День библиотек эти лекари спасают новые жизни.