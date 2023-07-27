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Сауна, бильярд, тренажёрный зал. ФОК в Узде готовится к открытию

27 июля 2023 06:51
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Новости Беларуси. Регионы Беларуси становятся комфортнее для жизни. Физкультурно-оздоровительный комплекс в Узде готовится к приему посетителей. Сдать объект планируют в августе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сауна, бильярд, тренажёрный зал. ФОК в Узде готовится к открытию-1

В смену он сможет принимать до 300 человек. В распоряжении детский и взрослый бассейны, сауна, бильярд, тренажерный зал, локации для игровых видов спорта и аэробики. За соревнованиями в зале смогут наблюдать 120 болельщиков. Объект строили с декабря 2021 года.

Сауна, бильярд, тренажёрный зал. ФОК в Узде готовится к открытию-4

Светлана Шило, директор детско-юношеской спортивной школы Узденского района:
В физкультурно-оздоровительном комплексе будут функционировать четыре отделения: бокс, легкая атлетика, футбол и плавание. Для развития этих видов спорта будут созданы все условия.

Сауна, бильярд, тренажёрный зал. ФОК в Узде готовится к открытию-7

Николай Рацкевич, заместитель председателя Узденского райисполкома:
На районе это будет такой первый крупный объект, как большой физкультурно-оздоровительный комплекс и плавательный бассейн. Завершение работ и торжественный ввод объекта в эксплуатацию планируется в августе. Сейчас ведется комплектация штатами, установка мебели.

Сауна, бильярд, тренажёрный зал. ФОК в Узде готовится к открытию-10

Подобные многофункциональные комплексы в 2023 году появятся также в Дзержинске и Фаниполе. Самый дорогостоящий из трех спортивных объектов – в Дзержинске, на него выделено 22,5 миллиона рублей.

# Социальная инфраструктура # общество # Николай Рацкевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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