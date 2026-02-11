В Беларуси меняются условия на безлимитных тарифных планах
Меры, направленные на обеспечение стабильной связи для всех абонентов. С 23 февраля в Беларуси меняются условия на безлимитных тарифных планах. После 30 гигабайт трафика скорость интернета будет снижаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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В Палате представителей ситуацию разъяснили представители Минсвязи и сотовых операторов. Депутаты задавали вопросы, которые уже поступают им от избирателей. В центре внимания постановление правительства, которое регулирует работу единой сети сотовой связи. Новые правила касаются только безлимитных тарифов и затронут не более 15 % абонентов. Именно они потребляют 2/3 всего трафика, перегружая сеть.
Выбранный лимит в 30 гигабайт почти в два раза превышает среднемесячное потребление обычного абонента. При этом 85 % пользователей укладываются в этот объем. Для тех, кто все же исчерпал лимит, скорость снижается до 1 мегабита в секунду. При необходимости пользователи смогут приобрести дополнительные гигабайты в личном кабинете.
Юрий Панфилов, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это постановление, оно не статично. Мы посмотрим, изучим практику применения. Насколько это будет работать, как выровняется. Но мы должны с вами почувствовать улучшение качества связи. Наша задача, чтобы это было равномерно по всей стране.
Если технологии 4G, 5G будут развиваться, если это дальше инфраструктурному оператору и оператору мобильной связи позволит развивать и увеличит пропускную способность интернета, то цифры будут только в сторону увеличения этого мобильного трафика.
Постановление правительства позволит увеличить пропускную способность и повысить качество мобильного интернета. Важный момент: новые правила не распространяются на проводной интернет и Wi-Fi. На следующей неделе депутаты будут работать в округах и готовы лично разъяснить избирателям все детали нововведений.