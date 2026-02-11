Меры, направленные на обеспечение стабильной связи для всех абонентов. С 23 февраля в Беларуси меняются условия на безлимитных тарифных планах. После 30 гигабайт трафика скорость интернета будет снижаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Палате представителей ситуацию разъяснили представители Минсвязи и сотовых операторов. Депутаты задавали вопросы, которые уже поступают им от избирателей. В центре внимания постановление правительства, которое регулирует работу единой сети сотовой связи. Новые правила касаются только безлимитных тарифов и затронут не более 15 % абонентов. Именно они потребляют 2/3 всего трафика, перегружая сеть.

Выбранный лимит в 30 гигабайт почти в два раза превышает среднемесячное потребление обычного абонента. При этом 85 % пользователей укладываются в этот объем. Для тех, кто все же исчерпал лимит, скорость снижается до 1 мегабита в секунду. При необходимости пользователи смогут приобрести дополнительные гигабайты в личном кабинете.