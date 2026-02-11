Премьер-министра приветствовал робот! Какие цифровые решения представили на форуме ПВТ

Мы привыкли к тому, что социальное взаимодействие – это общение человека с человеком. Но современные технологии открывают для нас новые горизонты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И теперь одним из участников такого диалога может быть робот. Именно он встречал сегодня, 11 февраля, премьер-министра в парке высоких технологий. На форуме в ПВТ обсуждали технологическую самостоятельность нашей страны. Важнейшим вопросом, который нам предстоит вместе решить, является технологический суверенитет. И это тот случай, когда результатом объединения усилий машиностроителей и IT-компаний станет продукт, востребованный на внутреннем и внешних рынках. О реальных возможностях мира инноваций – Алеся Иванова.

Уважаемый Александр Генрихович и уважаемые гости! Я рад приветствовать вас в ПВТ на форуме «Технологический суверенитет: IT-ресурс для промышленности». Разговор между роботом и премьер-министром уже не что-то из области фантастики, а вполне себе органичная картина белорусского прогресса. То, что еще 10 лет назад казалось недосягаемым, сегодня успешно реализуют в Парке высоких технологий. Самые инновационные решения представили на выставке «Технологический суверенитет: IT-ресурс для промышленности». Внедрение искусственного интеллекта в производство, виртуальная реальность и современные тренажеры – цифровые решения для промышленного сектора презентовали полтора десятка компаний.

Алеся Иванова, корреспондент:

Это симулятор самоходного подъемника. С помощью виртуальной реальности на этом тренажере можно смоделировать любые аварийные ситуации, которые могут произойти в реальной жизни. Например, сейчас я передвигаюсь по складу, теряю управление машиной и врезаюсь в контейнер. Вот такое падение.

Отдельное внимание робототехнике. Сегодня у промышленного сектора есть спрос на цифровые решения в производственных процессах. Это и точная сварка, и лазерная металлообработка. В таких направлениях робот более выгоден и эффективен.

Кирилл Цыбульский, инженер-программист компании по проектированию и внедрению робототехнических комплексов

Зависит от специфики задач. Фасовка будет быстрее. Например, если брать сварку, то сварочный процесс выработан временем и быстрее ты не сваришь. Но также роботу не нужен перерыв на обед, и он варит всегда одинаково. То есть у него повторяемость выше. Такой сварочный робот уже работает на российских и белорусских предприятиях, например варит велосипедные рамы на мотовелозаводе. В целом сегодня важно наладить тесную коммуникацию между промсектором и компаниями, которые занимаются разработками. Только в Парке высоких технологий таких больше тысячи.