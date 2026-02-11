Делаем ставку на регионы – как на развитие районов повлияют госпрограммы и инициативы

От ускорения технологического развития и цифровой трансформации экономики к сильным регионам. А это еще один стержневой вектор, заложенный в программу соцэкономразвития Беларуси до 2030-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, ставка на регионы – отличительная черта государственной политики на всех этапах суверенного пути. А ее суть проста: производственная и социальная база в малых и средних населенных пунктах не должна отставать от столицы и областных центров.

А это единственно верный и эффективный способ, подчеркиваем, комплексного решения демографического вопроса: будут рабочие места, будут условия для закрепления молодых специалистов, будет достаточный уровень услуг и качественная среда для жизни – значит, в регионы поедут люди.

И вот в этом смысле стоит вспомнить программу возрождения и развития села, запущенную еще в середине нулевых по инициативе Президента. Именно тогда в нашем лексиконе прочно закрепилось слово «агрогородок». Сегодня в Беларуси около полутора тысяч таких населенных пунктов, где условия работы и жизни максимально приближены к городским. А сама концепция «агрогородка» оказалась востребовала и за рубежом: например, в Сахалинской области России и Азербайджане. Как частный, но очень показательный пример регионального подхода – организация межрайонных медицинских центров: сегодня в стране их 16.

Допустим, так сеть этих опорных клиник выглядит в Гродненской области. Суть в том, что за высокотехнологичной помощью теперь не нужно ехать в областной центр – уровень медицины сразу в нескольких районных больницах максимально приближен к областному, и даже столичному.

Еще одним примером комплексного, а в данном случае даже межрегионального подхода, можно считать масштабную государственную программу развития районов Припятского Полесья. Она рассчитана до 2030 года и нацелена на повышение качества жизни и рост благосостояния населения четырех районов Брестской и 5 районов Гомельской области.

В этом регионе с уникальным природным потенциалом проживает около 350 тысяч человек. Ну и, безусловно, мощным триггером регионального развития стала масштабная госпрограмма «Один район – один проект». Общее количество инициатив – более 200. Таким образом, в некоторых районах реализуется сразу по несколько проектов. Это способствует формированию в малых и средних населенных пунктах сети дополнительных рабочих мест. Их общее количество, как ожидается, превысит 10,5 тысячи. К тому же запуск региональных проектов дополняет и общереспубликанский экономический тренд на импортозамещение.