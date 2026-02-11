Поддержка малого бизнеса: как открыть своё дело в Беларуси и получить субсидию на развитие

В 2025 году почти 1 тысяча безработных в Беларуси начали свой бизнес при поддержке государства. Общая сумма финансовой поддержки превысила 5,2 миллиона рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство бизнес-новичков прошли предварительное обучение основам предпринимательской деятельности. Почти половина всех новых бизнес-проектов была запущена женщинами. Они наиболее активно открывали салоны красоты, швейные мастерские и агроусадьбы.

Для Оксаны Прохоренко из Могилева это ателье уже третья попытка превратить любимое дело в стабильный бизнес. 5 лет назад ее первая мастерская, организованная с подругами, едва сводила концы с концами. Объемов хватало лишь на оплату аренды. Вторая попытка тоже не увенчалась успехом. Казалось, мечте о собственном бренде одежды для белорусских женщин не суждено сбыться. Но Оксана не сдалась. Она обратилась в службу занятости, укрепила знания, составила четкий бизнес-план и получила реальную поддержку от государства. Субсидия помогла ей перезапустить дело и встать на ноги. Оксаны Прохоренко, индивидуальный предприниматель:

Купила вот такую помощницу неотъемлемую в нашей работе – бесшумную машинку, оверлок и еще утюг паровой.

Статус индивидуального предпринимателя открыл ей доступ к платформам официальных заказов. Теперь у нее есть пусть и не крупные, но корпоративные договоры. Прямо сейчас в работе проект для колледжа искусств – изготовление народных костюмов. И такие заказы – финансовая подушка, чтобы параллельно развивать главную мечту – личный бренд.

Люди поддерживают, говорят: Оксана, давай, у тебя классные вещи, вообще классные идеи. Наполняюсь, наполняюсь и уже думаю: скоро рвану со своим брендом. Оксана Прохоренко стала одним из 12 новых предпринимателей в своем районе, кто реализовал бизнес-идею благодаря комплексной поддержке государства. По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла в два раза, и такая положительная динамика актуальна для всей страны. И что особенно важно, каждый четвертый новый предприниматель в Беларуси является жителем сельской местности, что способствует развитию экономики регионов.

Наталья Шемшура, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Могилевского райисполкома:

Что касается видов деятельности, то они самые разнообразные. Если проанализировать, это и ремонт автомобилей, и розничная торговля, санитарно-технические работы, и монтажные работы. Поэтому люди пытаются, ищут, где у них получается лучше всего.