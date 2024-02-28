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В Беларуси меняются подходы по назначению пособий по безработице и получению статуса безработного

28 февраля 2024 10:36
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Новости Беларуси. В Беларуси создаются дополнительные условия для содействия гражданам в трудоустройстве. Ряд услуг и гарантий, направленных на максимально оперативное решение таких вопросов, содержит законопроект по вопросам занятости населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 28 февраля, он прошел первое чтение в Палате представителей.

Чтобы исключить иждивенческие настроения в обществе, обновленный документ ужесточает подходы по назначению пособий по безработице и получению статуса безработного. Срок нахождения в таком статусе сокращается с 18 до 12 месяцев. Также меняется норма о том, кто считается занятым. Из этого списка исключаются ремесленники и граждане, которые занимаются услугами в сфере агроэкотуризма, а также студенты дневной формы обучения. Кроме этого, законопроект предусматривает введение института квотирования для трудоустройства инвалидов, а также расширяются категории, которым бронируют рабочие места.

В Беларуси меняются подходы по назначению пособий по безработице и получению статуса безработного-1

Уходящий состав парламента также принял во втором чтении поправки в законодательство и об ответственном обращении с животными. Внесены корректировки, касающиеся запрета продажи питомцев несовершеннолетним и на посещение с животными-компаньонами продовольственных магазинов. В период подготовки законопроекта наибольшее число вопросов вызвала норма, касающаяся чипирования.

Сегодня же в Овальном зале парламента депутаты приняли ряд других законопроектов. Среди них – об изменении закона о таможенном регулировании, по вопросам обеспечения национальной безопасности, а также о кредитных историях.

# Закон # общество

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