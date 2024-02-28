В Беларуси меняются подходы по назначению пособий по безработице и получению статуса безработного

Новости Беларуси. В Беларуси создаются дополнительные условия для содействия гражданам в трудоустройстве. Ряд услуг и гарантий, направленных на максимально оперативное решение таких вопросов, содержит законопроект по вопросам занятости населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 28 февраля, он прошел первое чтение в Палате представителей.

Чтобы исключить иждивенческие настроения в обществе, обновленный документ ужесточает подходы по назначению пособий по безработице и получению статуса безработного. Срок нахождения в таком статусе сокращается с 18 до 12 месяцев. Также меняется норма о том, кто считается занятым. Из этого списка исключаются ремесленники и граждане, которые занимаются услугами в сфере агроэкотуризма, а также студенты дневной формы обучения. Кроме этого, законопроект предусматривает введение института квотирования для трудоустройства инвалидов, а также расширяются категории, которым бронируют рабочие места.