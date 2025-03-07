В белорусском павильоне на ВДНХ открылась новая экспозиция «Под знаком качества»

Вот то, что определяет «лицо» нашей страны далеко за ее пределами. И это то, за что люди на разных континентах «голосуют» десятками валют мира – высочайшее качество товаров из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспозиция, на которой демонстрируют лучшие отечественные товары, открылась на крупнейшей выставочной площадке Европы ВДНХ в Москве. Здесь в белорусском павильоне весь «цвет» отечественной индустрии. Продукция машиностроения, товары легпрома, мясные изделия и, конечно, известные на весь мир белорусские сладости. В экспозиции представлены отечественные бренды, удостоенные Государственного знака качества. Привезли свою продукцию и лауреаты конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации».

Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Мы говорим о 17 брендах, но ведь номенклатура нашей продукции огромная. 17 – это самых-самых, тот, кто сегодня удостоен этой золотой олимпийской медали. На самом деле сегодня на рынке Российской Федерации более 1000 наименований различной продукции, производимой в нашей стране. И все они соответствуют высоким критериям качества.

Площадка павильона на ВДНХ в Москве на два месяца становится демонстрационным залом товаров белорусского качества. Экспозиция – не только возможность познакомиться с нашими брендами, но и найти новые возможности для сотрудничества.